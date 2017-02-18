«Ротор-Волгоград» проиграл последний матч на УТС в Крымске



В четвертом контрольном поединке на учебно-тренировочном сборе в Крымске, «Ротор-Волгоград» сыграл с одним из ближайших преследователей в зоне «Юг» второго дивизиона клубом «Афипс». Коллектив из поселка Афипский возглавляет хорошо известный в Волгоградской области специалист, многолетний экс-наставник волжской «Энергии» Дмитрий Петренко. Благодаря единственному голу, забитому на 12-й минуте Виктором Яковлевым, команда волжского коуча сумела одержать победу над волгоградцами.

ФК «Ротор-Волгоград»: Поляков, Гараев, Сидоричев, Олеников, Николаев, Халваши, Сечин, Крутов, Стуканов, Нестеров, Жданов. Во втором тайме на замену выходили: Акимов, Каташевский, Калошин, Чабанов.

«Ротор-Волгоград» завершил сбор в Крымске поражением, которое к слову стало единственным из четырех сыгранных матчей.

Ранее команда Льва Иванова одержала волевую победу над керченским «Океаном» (3:2), разгромила майкопскую «Дружбу» (4:1), и разошлась миром с ростовским СКА (2:2).

Неделю волгоградцы будут тренироваться в родном городе, а в первых числах марта отправятся на заключительный сбор в Абрау-Дюрсо.

16-го февраля в Крымске сыграли второй матч и резервисты главной команды Волгоградской области. Футболисты «Ротора-Волгоград-2» снова встретились с «молодежкой» пермского «Амкара», и в отличие от первого поединка, добились уверенной победы со счетом – 3:0. Голы записали себе в актив Данила Хахалев (1-я и 73-я минуты) и Артем Каташевский (44). Напомним, что в первой встрече этих команд, прошедшей 10-го февраля, была зафиксирована ничья – 1:1.

«Ротор-Волгоград-2»: Д. Фролов, Карпов, Ионов, Волошин, И. Фролов, Шудров, Калошин, Акимов, Хахалев, Чабанов, Каташевский. Во втором тайме на замену выходили: Николаев, Нестеров, Халваши.

Фото – Интернет-газета «Кривое-зеркало».ru

Константин Родионов