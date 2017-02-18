|«Ротор-Волгоград» проиграл последний матч на УТС в Крымске
|Спорт Главные новостиВолгоград
|18.02.2017 03:04
|
ФК «Ротор-Волгоград»: Поляков, Гараев, Сидоричев, Олеников, Николаев, Халваши, Сечин, Крутов, Стуканов, Нестеров, Жданов. Во втором тайме на замену выходили: Акимов, Каташевский, Калошин, Чабанов.
«Ротор-Волгоград» завершил сбор в Крымске поражением, которое к слову стало единственным из четырех сыгранных матчей.
Ранее команда Льва Иванова одержала волевую победу над керченским «Океаном» (3:2), разгромила майкопскую «Дружбу» (4:1), и разошлась миром с ростовским СКА (2:2).
Неделю волгоградцы будут тренироваться в родном городе, а в первых числах марта отправятся на заключительный сбор в Абрау-Дюрсо.
16-го февраля в Крымске сыграли второй матч и резервисты главной команды Волгоградской области. Футболисты «Ротора-Волгоград-2» снова встретились с «молодежкой» пермского «Амкара», и в отличие от первого поединка, добились уверенной победы со счетом – 3:0. Голы записали себе в актив Данила Хахалев (1-я и 73-я минуты) и Артем Каташевский (44). Напомним, что в первой встрече этих команд, прошедшей 10-го февраля, была зафиксирована ничья – 1:1.
«Ротор-Волгоград-2»: Д. Фролов, Карпов, Ионов, Волошин, И. Фролов, Шудров, Калошин, Акимов, Хахалев, Чабанов, Каташевский. Во втором тайме на замену выходили: Николаев, Нестеров, Халваши.
Фото – Интернет-газета «Кривое-зеркало».ru
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
03:04
«Ротор-Волгоград» проиграл последний матч на УТС в Крымске
-
17.02.2017 19:06
Патриарх Кирилл объяснил причины передачи Исаакиевского собора РПЦ
-
17.02.2017 18:28
В эфир выйдет шоу «Голос.Дети» с участием волгоградки
-
17.02.2017 17:22
Курящие отцы могут приносить своим детям пользу
-
17.02.2017 16:56
Волгоградцев приглашают на «Широкую Масленицу»
-
17.02.2017 16:19
В Москве осудили Осетрину
-
17.02.2017 15:37
Волгоградский фермер незаконно получил субсидию в размере 150 тысяч рублей
-
17.02.2017 15:18
В Волгограде вынесли приговор убийцам пенсионерок
-
17.02.2017 14:05
На следующей неделе волгоградцев ждет плюсовая температура
-
17.02.2017 13:56
36-летний хуторянин ответит в суде за убийство матери и брата
-
17.02.2017 13:53
Под Волгоградом «пятнадцатая» влетела под Камаз
-
17.02.2017 13:38
Толстой в картинах: в Москве показали «Анну Каренину» 50-летней давности
-
17.02.2017 13:14
"Евровидение" в Киеве находится под угрозой срыва
-
17.02.2017 12:43
Волгоградские любители рыбы заражаются паразитами