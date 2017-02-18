Российские юноши отправятся в Испанию



С 20-го по 28-е февраля, юношеская сборная России проведет сбор в Испании, где сыграет два товарищеских матча. 24-го февраля наша команда встретится с юношеской командой испанской «Малаги», а 27 февраля – со сборной Японии.

- 20 февраля мы отправимся в Испанию – на учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к Элитному раунду Чемпионата Европы - 2017 U-17. Будем работать в хороших условиях. В частности, футбольное поле находится на территории отеля, поэтому нам не нужно будет тратить время на дорогу. В ходе сбора у нас запланированы два спарринга с хорошими соперниками – с юношеской командой испанской «Малаги» и сборной Японии. Тренироваться будем в двухразовом режиме. На сбор приглашены 23 футболиста, среди которых – многие участники январского международного турнира «Кубок развития» в Минске, где мы заняли первое место, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Ульянов.

Учебно-тренировочный сбор в Испании для россиян станет уже вторым в текущем году. В январе команда Дмитрия Ульянова собиралась для участия в минском турнире «Кубок развития». На групповом этапе сборная России одержала победы над Арменией (5:0), Бельгией (1:0) и Молдовой (5:0). В поединках за 1-е – 3-е места российские юноши сначала обыграли хозяев турнира белорусов (3:1), а затем сверстников из Израиля (1:0), став в итоге обладателем «Кубка развития».

Состав сборной России на сбор в Испании:

Вратари: Дэвид Сангаре («Динамо» Москва), Антон Шитов («Локомотив» Москва).

Защитники: Раиль Абдуллин, Данил Степанов (оба – «Рубин» Казань), Артем Гюрджан («Локомотив» Москва), Дмитрий Заварухин («Чертаново» Москва), Леон Классен («Кельн» Германия), Илья Мартынов («Краснодар»), Владимир Москвичев («Динамо» Москва), Илья Скроботов (СДЮСШОР «Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Михаил Агеев («Динамо» Москва), Дмитрий Великородный, Кирилл Колесниченко, Данил Пруцев, Семен Радостев, Наиль Умяров (все - «Чертаново» Москва), Данила Емельянов («Уфа»), Виталий Жиронкин (ЦСКА Москва), Владислав Карапузов, Алексей Миронов (оба – «Локомотив» Москва), Данила Янов («Строгино» Москва).

Нападающие: Даниил Лопатин («Спартак» Москва), Никита Сапрунов («Рубин» Казань).

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов