ХК ЦСКА выиграл «регулярку» КХЛ



Одержав в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ победу на московским «Спартаком», ЦСКА занял первое место в общей таблице лиги, став обладателем «Кубка Континента» имени Виктора Тихонова. Армейцы вошли в историю КХЛ, как первый клуб, которому удалось в течение трех сезонов подряд выиграть регулярный чемпионат. Более того, второй сезон «Кубок Континента» носит имя Виктора Тихонова, и второй сезон его выигрывает клуб, которому легендарный наставник сборной Советского Союза посвятил почти сорок лет своей жизни.

- Первый период по голам был в нашу пользу, но если взять моменты, то у «Спартака» было достаточно шансов. После этого спокойно доиграли матч. Не знаю, кто фавориты, начинается новый турнир — плей-офф. Совершенно другая психология, другой настрой. Надеюсь, что будем готовы, нас ждёт непростой соперник, два раза уступили ему в сезоне, - подвел итог порталу «Чемпионат» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.

ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) – 6:1 (5:1, 1:0, 0:0).

Голы: 01:42 1:0 43.Ничушкин (21.Кошелев, 78.Мамин); 02:29 1:1 96.Шмелев. Спартак; 06:21 2:1 18.Кугрышев (6.Денисов, 92.Ожиганов) бол.; 12:01 3:1 11.Андронов (7.Телегин, 25.Жарков); 17:14 4:1 57.Панин (93.Сергеев, 25.Жарков); 19:05 5:1 21.Кошелев (93.Сергеев, 78.Мамин); 26:55 6:1 38.Науменков (43.Ничушкин, 78.Мамин).

Броски: 60 (20-21-19) – 48 (15-11-22).

Штраф: 11 (0-9-2) – 37 (2-31-4).

Фото – официальный сайт ХК ЦСКА

Константин Родионов