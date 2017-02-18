|ХК ЦСКА выиграл «регулярку» КХЛ
|Спорт Главные новости
|18.02.2017 23:01
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- Первый период по голам был в нашу пользу, но если взять моменты, то у «Спартака» было достаточно шансов. После этого спокойно доиграли матч. Не знаю, кто фавориты, начинается новый турнир — плей-офф. Совершенно другая психология, другой настрой. Надеюсь, что будем готовы, нас ждёт непростой соперник, два раза уступили ему в сезоне, - подвел итог порталу «Чемпионат» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.
ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) – 6:1 (5:1, 1:0, 0:0).
Фото – официальный сайт ХК ЦСКА
Константин Родионов
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