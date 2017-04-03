Футболисты волгоградского «Ротора» одержали победу с крупным счетом над коллективом «Биолог-Новокубанск» из поселка Прогресс Краснодарского края.

После прошедшего поединка 21-го тура первенства ПФЛ в зоне «Юг», коллектив «Биолог-Новокубанск» можно считать самым пострадавшим от нашей команды в текущем сезоне. А именно, за два матча первого и второго круга, команда Льва Иванова отправила в ворота «биологов» 11 мячей. Также отметим, что в игре осенней части первенства ПФЛ, одержав выездную победу со счетом – 5:1, «сине-голубые» сместили кубанцев с первого места и возглавили турнирную таблицу. Матч в Волгограде проходил с полным преимуществом «Ротора», который уже в первом тайме решил исход относительно того, кто победит, забив пять безответных голов. Во второй половине игра проходила более спокойно, «Ротор» продолжал контролировать игру, к слову закрепив успех еще одним забитым мячом, а «Биолог-Новокубанск» по сути, обреченно доигрывал. В итоге – 6:0, уверенная победа флагмана футбола Волгоградской области. Накануне игры, 1-го апреля отметил 80-летний юбилей легендарный наставник нашей команды Владимир Сальков. Именно Сальков, в сезоне 1993 года, впервые в истории привел «Ротор» к первым медалям Чемпионата России. Тогда волгоградцы выиграли серебро, после чего на добрый десяток лет, вошли в когорту сильнейших клубов России. С поздравлений Владимиру Салькову начал послематчевую пресс-конференцию и главный тренер «Ротора» Лев Иванов. - Эту победу мы посвящаем великому тренеру Владимиру Максимовичу Салькову, который отметил юбилей. Это тренер, при котором «Ротор» завоевал впервые в истории серебряные медали и пошел играть в еврокубки. К слову, сегодня Коля Олеников забил гол, игравший как раз в «Роторе» еще при Салькове. Наверное, Владимир Максимович будет удивлен, когда узнает, что Олеников еще продолжает играть (24 мая Николаю Оленикову исполнится 42 года, прим. автора.). Касательно сегодняшней игры, то игроки «Биолога» были медленнее нас, что привело к трем назначенным в первом тайме пенальти в их ворота. Соперники не успевали за нашими игроками, а мы входили в штрафную и играли на опережение, делали хорошие «накруты», отсюда пенальти и соответственно, забитые голы. Судья сегодня был квалифицированный, судит также первую лигу и является кандидатом на работу в высшем дивизионе. Я уверен, что он не стал бы что-то придумывать и кого-либо плавить. Сегодня арбитр отработал отлично, не вызвав никаких нареканий. После нервозных игр с «Черноморцем» и СКА, обыграв на выезде «Афипс» мы почувствовали уверенность, и сегодня вы все сами видели. А если бы в сегодняшней игре приняли участие все футболисты, которые у нас на «карточках», то я думаю, голов бы мы забили еще больше, - отметил Лев Иванов. - Комментировать здесь очень сложно, мы, в общем, то начали с того, что очень хотели, чтобы «Ротор» крупно выиграл сегодня. Вся наша линия обороны во главе с нашим капитаном, подчеркну, что вся обойма задней линии все сделал для того, чтобы «Ротор» выиграл. С чем это связано объяснить сейчас и понять сложно. Это надо себя не уважать, чтобы так играть, они, получается, добились того, чего хотели сегодня добиться. Плюс «услуги» арбитра, который добил нас, как полагается, несколько раз указав в первом тайме на «точку». Мы понимали, как будет играть «Ротор», и как надо против него играть. Но почему сделали так, как сделали, находящиеся на поле игроки, будем разбираться. Поздравляю «Ротор» с победой, - не скрывал своего разочарования главный тренер «Биолога-Новокубанск» Леонид Назаренко. В турнирной таблице «Ротор» продолжает уверенно лидировать, имея в активе 48 очков. Ближайшие преследователи ФК «Армавир» (42 очка) и «Афипс» (40). 9-го апреля «Ротор-Волгоград» сыграет Майкопе матч 22-го утра первенства ПФЛ зоны «Юг» против местной «Дружбы». «Ротор-Волгоград» - «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) - 6:0 (5:0).

Голы: Жданов, 9, 29, с пенальти; 58, Сечин, 26, с пенальти; Халваши, 41; Олеников, 45.

Нереализованный пенальти: Халваши, 41.

«Ротор-Волгоград»: Поляков, Бесланеев (В. Борисов, 76), Олеников, Ионов, Гараев (И. Фролов, 66), Халваши, Сечин, Крутов (Николаев, 62), Стуканов, Калошин (Акимов, 46), Жданов (Каташевский, 62).

«Биолог-Новокубанск»: Годенов, Малыш (Гаврилов, 64), Федосеев, Никифоров, Корольков, Соколов, Д. Бочкарев (А. Борисов, 55), Хаустов (Зенин,23, Мовсисян, 70), П. Бочкарев, Клюкин (Бастрон, 27), Дмитриенко.

Предупреждения: Д. Бочкарев, 25; Бастрон, 28; Соколов, 41; Федосеев, 47; Ионов, 59; Гаврилов, 88.

Судья: Н. Волошин (Смоленск).

Волгоград. Стадион «Олимпия». 2200 зрителей. Другие результаты: «Кубань-2» (Краснодар) - СКА (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:1).

«Черноморец» (Новороссийск) – «Афипс» (пос. Афипский) – 0:2 (0:1).

«Спартак» (Владикавказ) – «Дружба» (Майкоп) – 0:4 (0:2).

«Машук-КМВ» (Пятигорск) – ФК «Краснодар-2» (Краснодар) – 2:1 (1:0).

«Динамо» (Ставрополь) – ФК «Сочи» - 1:3 (0:2).

«Легион Динамо» (Махачкала) – ФК «Армавир» (Армавир) – 0:3 (0:2).

«Ангушт» (Назрань) – «Чайка» (Песчанокопское) – 0:1 (0:0). Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград» Константин Родионов Следующая >