|Лев Иванов: «Победу посвящаем Владимиру Салькову»
|Спорт Волгоград
|03.04.2017 17:38
|
Накануне игры, 1-го апреля отметил 80-летний юбилей легендарный наставник нашей команды Владимир Сальков. Именно Сальков, в сезоне 1993 года, впервые в истории привел «Ротор» к первым медалям Чемпионата России. Тогда волгоградцы выиграли серебро, после чего на добрый десяток лет, вошли в когорту сильнейших клубов России.
С поздравлений Владимиру Салькову начал послематчевую пресс-конференцию и главный тренер «Ротора» Лев Иванов.
- Эту победу мы посвящаем великому тренеру Владимиру Максимовичу Салькову, который отметил юбилей. Это тренер, при котором «Ротор» завоевал впервые в истории серебряные медали и пошел играть в еврокубки. К слову, сегодня Коля Олеников забил гол, игравший как раз в «Роторе» еще при Салькове. Наверное, Владимир Максимович будет удивлен, когда узнает, что Олеников еще продолжает играть (24 мая Николаю Оленикову исполнится 42 года, прим. автора.). Касательно сегодняшней игры, то игроки «Биолога» были медленнее нас, что привело к трем назначенным в первом тайме пенальти в их ворота. Соперники не успевали за нашими игроками, а мы входили в штрафную и играли на опережение, делали хорошие «накруты», отсюда пенальти и соответственно, забитые голы. Судья сегодня был квалифицированный, судит также первую лигу и является кандидатом на работу в высшем дивизионе. Я уверен, что он не стал бы что-то придумывать и кого-либо плавить. Сегодня арбитр отработал отлично, не вызвав никаких нареканий. После нервозных игр с «Черноморцем» и СКА, обыграв на выезде «Афипс» мы почувствовали уверенность, и сегодня вы все сами видели. А если бы в сегодняшней игре приняли участие все футболисты, которые у нас на «карточках», то я думаю, голов бы мы забили еще больше, - отметил Лев Иванов.
- Комментировать здесь очень сложно, мы, в общем, то начали с того, что очень хотели, чтобы «Ротор» крупно выиграл сегодня. Вся наша линия обороны во главе с нашим капитаном, подчеркну, что вся обойма задней линии все сделал для того, чтобы «Ротор» выиграл. С чем это связано объяснить сейчас и понять сложно. Это надо себя не уважать, чтобы так играть, они, получается, добились того, чего хотели сегодня добиться. Плюс «услуги» арбитра, который добил нас, как полагается, несколько раз указав в первом тайме на «точку». Мы понимали, как будет играть «Ротор», и как надо против него играть. Но почему сделали так, как сделали, находящиеся на поле игроки, будем разбираться. Поздравляю «Ротор» с победой, - не скрывал своего разочарования главный тренер «Биолога-Новокубанск» Леонид Назаренко.
В турнирной таблице «Ротор» продолжает уверенно лидировать, имея в активе 48 очков. Ближайшие преследователи ФК «Армавир» (42 очка) и «Афипс» (40).
9-го апреля «Ротор-Волгоград» сыграет Майкопе матч 22-го утра первенства ПФЛ зоны «Юг» против местной «Дружбы».
«Ротор-Волгоград» - «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) - 6:0 (5:0).
Другие результаты:
«Кубань-2» (Краснодар) - СКА (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:1).
Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
03.04.2017 23:16
В СМИ попала фотография предполагаемого смертника, взорвавшего вагон метро в Петербурге
-
03.04.2017 18:27
Полиция устроила погоню за пьяным жителем Камышина. ВИДЕО
-
03.04.2017 17:38
Волгоградцам нелегально продавали боевое оружие через интернет
-
03.04.2017 17:38
Лев Иванов: «Победу посвящаем Владимиру Салькову»
-
03.04.2017 16:56
Журналисты нашли украинский след в Санкт-Петербургском теракте
-
03.04.2017 16:05
Появились видео с места взрыва в Санкт-Петербурге
-
03.04.2017 15:04
В петербургском метро в вагоне поезда произошел взрыв. Трансляция
-
03.04.2017 14:32
В Москве завершился медиа-форум АКОРТ с Аркадием Дворковичем
-
03.04.2017 14:30
Двое волгоградцев задержаны за автоподставы
-
03.04.2017 13:55
В "Мерседес-Бенце" гражданина Таджикистана обнаружили полкило героина
-
03.04.2017 13:21
Волгоградцев приглашают к разработке дизайна транспортной карты
-
03.04.2017 12:47
Под Волгоградом многодетную мать обвиняют в смерти 2-летней дочери
-
03.04.2017 12:18
Более 2 млн рублей пойдет на убранство Волгограда к майским праздникам
-
03.04.2017 11:32
"МАН" понесет ответственность за салаты с кишечной палочкой