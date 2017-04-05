|Овечкин и Кузнецов поедут на Олимпиаду – 2018
|Спорт Главные новости
|05.04.2017 00:59
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- Я поеду на Олимпиаду, что бы ни произошло. Я не вижу отличий от той ситуации, что сложилась перед Сочи. Календарь на следующий сезон у НХЛ тоже не готов. А раз не готов - думаю, лига блефует. Олимпийские игры мечта любого спортсмена и я обязательно выступлю в Пхенчхане, - заявил Александр Овечкин.
Такого же мнения придерживается и одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов.
- Очень надеюсь, что руководство лиги примет положительное решение, но если такого не произойдет, я все равно поеду в Южную Корею. Именно так подсказывает мне сердце, - подчеркнул Евгений Кузнецов.
Решение руководства НХЛ не пускать на Олимпиаду игроков, выступающих в лиге, 4-го апреля прокомментировал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
- Мы ждали этого решения, и мы принимаем любой выбор НХЛ. Конечно, когда на Олимпийские игры не приезжают все сильнейшие хоккеисты – это потеря, но Международная федерация хоккея на достойном уровне проводит чемпионаты мира. И Олимпийский турнир вместе с МОК также пройдет на высочайшем уровне. Приедет много молодых и перспективных хоккеистов. Олимпиада проходит раз в четыре года, и это большое событие для каждого спортсмена. ФХР была готова к любому решению. Два года назад мы создали олимпийскую сборную, на Евротуре проверяли молодежь, то есть, заранее были готовы, что НХЛ может так поступить. Теперь нужно готовиться к чемпионату мира, а через него – к Олимпиаде, - заявил Владислав Третьяк.
Напомним, что хоккеисты, выступающие в НХЛ, не примут участие в Олимпийских играх впервые с 1994 года.
Фото – официальный сайт НХЛ
Константин Родионов
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