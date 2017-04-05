

Несмотря на то, что руководство Национальной хоккейной лиги объявило о запрете выступить на Олимпийских играх – 2018 всем игрокам, выступающим в НХЛ, двое россиян официально объявили, что поедут защищать честь страны в корейский Пхенчхан. Это форварды клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (на фото) и Евгений Кузнецов, - сообщил американский телеканал ESPN.

- Я поеду на Олимпиаду, что бы ни произошло. Я не вижу отличий от той ситуации, что сложилась перед Сочи. Календарь на следующий сезон у НХЛ тоже не готов. А раз не готов - думаю, лига блефует. Олимпийские игры мечта любого спортсмена и я обязательно выступлю в Пхенчхане, - заявил Александр Овечкин.

Такого же мнения придерживается и одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов.

- Очень надеюсь, что руководство лиги примет положительное решение, но если такого не произойдет, я все равно поеду в Южную Корею. Именно так подсказывает мне сердце, - подчеркнул Евгений Кузнецов.

Решение руководства НХЛ не пускать на Олимпиаду игроков, выступающих в лиге, 4-го апреля прокомментировал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

- Мы ждали этого решения, и мы принимаем любой выбор НХЛ. Конечно, когда на Олимпийские игры не приезжают все сильнейшие хоккеисты – это потеря, но Международная федерация хоккея на достойном уровне проводит чемпионаты мира. И Олимпийский турнир вместе с МОК также пройдет на высочайшем уровне. Приедет много молодых и перспективных хоккеистов. Олимпиада проходит раз в четыре года, и это большое событие для каждого спортсмена. ФХР была готова к любому решению. Два года назад мы создали олимпийскую сборную, на Евротуре проверяли молодежь, то есть, заранее были готовы, что НХЛ может так поступить. Теперь нужно готовиться к чемпионату мира, а через него – к Олимпиаде, - заявил Владислав Третьяк.

Напомним, что хоккеисты, выступающие в НХЛ, не примут участие в Олимпийских играх впервые с 1994 года.

Фото – официальный сайт НХЛ

Константин Родионов