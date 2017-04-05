|Евгений Плющенко стал тренером Аделины Сотниковой
|Спорт
|05.04.2017 04:04
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- Сотникова будет тренироваться у Плющенко, сотрудничество с Буяновой завершено, - цитирует «Р-спорт» источник.
Отметим, что Аделина Сотникова работала с Еленой Буяновой с детских лет, и именно Буянова привела фигуристку к золотым медалям на Олимпийских играх 2014 года. В текущем сезоне 20-летняя Сотникова не принимала участия в официальных турнирах, поскольку участвовала в шоу.
Несколько дней назад двукратный олимпийский чемпион 34-летний Евгений Плющенко официально объявил о завершении спортивной карьеры. В планах уже бывшего фигуриста работа на тренерском поприще, к чему фактически, судя по информации источников Плющенко уже приступил.
Фото – официальная страница Евгения Плющенко в Facebook
Константин Родионов
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