

Чемпионка Олимпиады – 2014 в Сочи в одиночном катании Аделина Сотникова прекратила сотрудничество с тренером Еленой Буяновой, и начала работать с Евгением Плющенко. Об этом сообщает агентство «Р-спорт» со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.

- Сотникова будет тренироваться у Плющенко, сотрудничество с Буяновой завершено, - цитирует «Р-спорт» источник.

Отметим, что Аделина Сотникова работала с Еленой Буяновой с детских лет, и именно Буянова привела фигуристку к золотым медалям на Олимпийских играх 2014 года. В текущем сезоне 20-летняя Сотникова не принимала участия в официальных турнирах, поскольку участвовала в шоу.

Несколько дней назад двукратный олимпийский чемпион 34-летний Евгений Плющенко официально объявил о завершении спортивной карьеры. В планах уже бывшего фигуриста работа на тренерском поприще, к чему фактически, судя по информации источников Плющенко уже приступил.

Фото – официальная страница Евгения Плющенко в Facebook

Константин Родионов