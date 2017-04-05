ОАО ЕДКММ
Евгений Плющенко стал тренером Аделины Сотниковой Печать
Спорт
05.04.2017 04:04

Евгений Плющенко

 Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стал тренером известной фигуристки Аделины Сотниковой.


Чемпионка Олимпиады – 2014 в Сочи в одиночном катании Аделина Сотникова прекратила сотрудничество с тренером Еленой Буяновой, и начала работать с Евгением Плющенко. Об этом сообщает агентство «Р-спорт» со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.

- Сотникова будет тренироваться у Плющенко, сотрудничество с Буяновой завершено, - цитирует «Р-спорт» источник.

Отметим, что Аделина Сотникова работала с Еленой Буяновой с детских лет, и именно Буянова привела фигуристку к золотым медалям на Олимпийских играх 2014 года. В текущем сезоне 20-летняя Сотникова не принимала участия в официальных турнирах, поскольку участвовала в шоу.

Несколько дней назад двукратный олимпийский чемпион 34-летний Евгений Плющенко официально объявил о завершении спортивной карьеры. В планах уже бывшего фигуриста работа на тренерском поприще, к чему фактически, судя по информации источников Плющенко уже приступил.

Фото – официальная страница Евгения Плющенко в Facebook

Константин Родионов

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru