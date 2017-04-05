|Первая победа в «Финале четырех»
|Спорт Главные новостиВолгоград
|05.04.2017 23:10
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6-го апреля в Центре водных видов спорта «Спартак-Волгоград» сыграет ответный поединок против «Югры».
ВК «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Спартак-Волгоград» – 9:10 (2:4, 3:4, 2:2, 2:0).
В другом полуфинальном матче «Динамо-Уралочка» проиграла действующему чемпиону страны коллективу «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей.
«Динамо-Уралочка» (Златоуст) - «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши) - 10:12 (2:2, 2:3, 2:3, 4:4).
Константин Родионов,
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