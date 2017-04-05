Первая победа в «Финале четырех»



Как сообщил ИА «Социнформбюро» пресс-атташе ВК «Спартак-Волгоград» Александр Рязанов, полуфинальный поединок против клуба «Югра» получился напряженным, и в прямом смысле слова «валидольным». В течение матча, разрыв в счете достигал до пяти мячей в нашу пользу, но концовка выдалась очень нервной. Однако команда Алексея Панфили, приложив максимум усилий, сумела одержать победу. Самой результативной в составе «красно-белых» стала Наталья Чурзина, записавшая на свой счет три точных броска.

6-го апреля в Центре водных видов спорта «Спартак-Волгоград» сыграет ответный поединок против «Югры».

ВК «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Спартак-Волгоград» – 9:10 (2:4, 3:4, 2:2, 2:0).

ВК «Югра»: Сарибекян – Исакова (2), Нижебойченко, Гарипова (2), Перфильева (1), Сутягина, Чернега (1), Леонова, Тимофеева, Ковина (1), Алогбо (1), Лисунова (1) – Степахина

«Спартак-Волгоград»: Антонова А. – Антонова Д. (2), Федотова, Подельщикова, Котова (1), Тучина, Харгина, Горбунова (1), Чурзина (3), Глухова, Иванчишина (2), Пироженко (1), Верхоглядова

Судьи: Древаль С., Садеков И.

Удаления: 6:4.

В другом полуфинальном матче «Динамо-Уралочка» проиграла действующему чемпиону страны коллективу «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей.

«Динамо-Уралочка» (Златоуст) - «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши) - 10:12 (2:2, 2:3, 2:3, 4:4).

«Динамо-Уралочка»: Андронова – Герзанич (2), Заплатина, Каримова (1), Панфилова (1), Корякина (1), Абдризякова (1), Лаптева, Колмакова, Дьячкова, Ярондайкина (2), Берснева (2) – Головина.

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»: Карнаух – Зубкова, Прокофьева (3), Симанович (3), Курочкина, Кример (1), Глызина (3), Кирильчева, Якушева, Соболева, Иванова (2), Хамзаева – Лукина.

Константин Родионов,

фото из архива автора.