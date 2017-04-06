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Олег Браташ назвал состав на матчи «Еврочелленджа» Печать
Спорт
06.04.2017 03:38

Олег Браташ назвал состав на матчи «Еврочелленджа»

 Главный тренер Олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ назвал состав команды на матчи «Еврочелленджа» в Челябинске.


13-го и 15-го апреля, Олимпийская сборная России сыграет два матча «Еврочелленджа» в Челябинске против национальной сборной Франции. Олимпийская команда является ближайшим резервом национальной сборной России, и наравне со своими старшими товарищами ведет планомерную подготовку к Чемпионату мира – 2017, который пройдет во Франции и Германии с 5-го по 21-е мая. Помимо россиян в мировом первенстве примут участие: Белоруссия, Германия, Дания, Италия, Канада, Норвегия, Словакия, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Словения и Латвия.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Федерации хоккея России, на данный момент в Олимпийской сборной отсутствует форвард Кирилл Капризов, который после травмы продолжает подготовку по индивидуальной программе и к команде присоединится позже.

На матчи «Еврочелленджа» в Челябинске главный тренер российских «олимпийцев» Олег Браташ вызвал следующих хоккеистов:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Нефтехимик»), Эмиль Гарипов («Ак Барс»).

Защитники: Богдан Киселевич, Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Илья Любушкин, Владислав Гавриков (оба – «Локомотив»), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Андрей Миронов («Динамо» М), Ярослав Дыбленко («Спартак»).

Нападающие: Владимир Ткачев («Ак Барс»), Степан Санников, Максим Шалунов, Сергей Шумаков (все – «Сибирь»), Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Максим Мамин (все – ЦСКА), Егор Коршков, Павел Красковский (оба – «Локомотив»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Антон Бурдасов («Авангард»).

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов

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