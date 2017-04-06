|Олег Браташ назвал состав на матчи «Еврочелленджа»
|Спорт
|06.04.2017 03:38
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Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Федерации хоккея России, на данный момент в Олимпийской сборной отсутствует форвард Кирилл Капризов, который после травмы продолжает подготовку по индивидуальной программе и к команде присоединится позже.
На матчи «Еврочелленджа» в Челябинске главный тренер российских «олимпийцев» Олег Браташ вызвал следующих хоккеистов:
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Нефтехимик»), Эмиль Гарипов («Ак Барс»).
Защитники: Богдан Киселевич, Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Илья Любушкин, Владислав Гавриков (оба – «Локомотив»), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Андрей Миронов («Динамо» М), Ярослав Дыбленко («Спартак»).
Нападающие: Владимир Ткачев («Ак Барс»), Степан Санников, Максим Шалунов, Сергей Шумаков (все – «Сибирь»), Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Максим Мамин (все – ЦСКА), Егор Коршков, Павел Красковский (оба – «Локомотив»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Антон Бурдасов («Авангард»).
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
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