|Вторая победа в «Финале четырех»
|Спорт Главные новостиВолгоград
|07.04.2017 01:38
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Таким образом, волгоградский «Спартак» уже улучшил достижение в сравнении с прошлым сезоном, когда «красно-белые» стали бронзовыми призерами.
«Спартак-Волгоград» – ВК «Югра» (Ханты-Мансийск) - 10:4 (5:0, 2:2, 1:1, 2:1).
В другом полуфинале бессменный чемпион последних тринадцати сезонов коллектив «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей, повторно обыграл клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста, и теперь составит волгоградкам компанию в битве за золотые медали Чемпионата России.
«Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши) – «Динамо-Уралочка» (Златоуст) – 16:7 (4:1, 5:0, 4:1, 3:5).
Финальные матчи Чемпионата России по водному поло среди женских команд пройдут 7-го (19:00) и 8-го апреля (13:30) в бассейне Центра водных видов спорта, расположенном по адресу Волгоград, ул. 8-ой Воздушной Армии, д. 12.
Константин Родионов,
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01:38
Вторая победа в «Финале четырех»
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