Вторая победа в «Финале четырех»



Одержав трудную победу в первой полуфинальной игре над коллективом «Югра», команда Алексея Панфили в ответной встрече не стала откладывать «дела в долгий ящик», и уже по итогам первой четверти, фактически обеспечила для себя нужный результат. В остальном игра проходила в равной борьбе, но наши девушки уверенно довели матч до победы, и тем самым вышли в финал. Хет-триками отметились Диана Антонова и Ольга Горбунова, надежно защищала свои владения голкипер Анастасия Верхоглядова, - сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе ВК «Спартак-Волгоград».

Таким образом, волгоградский «Спартак» уже улучшил достижение в сравнении с прошлым сезоном, когда «красно-белые» стали бронзовыми призерами.

«Спартак-Волгоград» – ВК «Югра» (Ханты-Мансийск) - 10:4 (5:0, 2:2, 1:1, 2:1).

«Спартак-Волгоград»: Антонова А. – Антонова Д. (3), Федотова, Подельщикова, Котова (1), Тучина, Харгина, Горбунова (3), Чурзина (1), Глухова, Иванчишина (1), Пироженко (1), Верхоглядова.

ВК «Югра»: Сарибекян – Исакова (1), Нижебойченко, Гарипова, Перфильева (1), Сутягина, Чернега, Леонова (1), Тимофеева (1), Ковина, Алогбо, Лисунова – Степахина.

Судьи: Древаль С., Садеков И.

Удаления: 11:6.

В другом полуфинале бессменный чемпион последних тринадцати сезонов коллектив «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей, повторно обыграл клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста, и теперь составит волгоградкам компанию в битве за золотые медали Чемпионата России.

«Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши) – «Динамо-Уралочка» (Златоуст) – 16:7 (4:1, 5:0, 4:1, 3:5).

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»: Карнаух – Зубкова (1), Прокофьева (1), Симанович (3), Курочкина (1), Кример (1), Глызина (4), Кирильчева (1), Якушева (1), Соболева, Иванова (1), Хамзаева (2) – Лукина.

«Динамо-Уралочка»: Андронова – Герзанич (2), Заплатина (1), Каримова, Попова, Корякина, Абдризякова (1), Лаптева, Колмакова (1), Панфилова, Ярондайкина (2), Берснева – Головина.

Судьи: Голиков В., Карузин А.

Удаления: 9:7.

Финальные матчи Чемпионата России по водному поло среди женских команд пройдут 7-го (19:00) и 8-го апреля (13:30) в бассейне Центра водных видов спорта, расположенном по адресу Волгоград, ул. 8-ой Воздушной Армии, д. 12.

Константин Родионов,

фото из архива автора.