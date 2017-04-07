|Узбекистан обошел Россию в рейтинге ФИФА
|Спорт Главные новости
|07.04.2017 03:15
|
Национальная сборная России вновь потеряла одну позицию, и заняла свое антирекордное 61-е место, установив данный «рекорд» еще по итогам предыдущих рейтингов. Постепенно подбирается к россиянам и воинствующая Украина. На этот раз «жевто-блакитные» опустились ниже еще на шесть мест, и теперь занимают 37-ю позицию.
Из стран бывшего Советского Союза выше россиян поднялась сборная Узбекистана, переместившись на 60-е место (+3).
Из других государств бывшего СССР в первую сотню входят: Армения (67 место, +18), Белоруссия (78, -6) и Азербайджан (87, +2).
Далее расположились: Эстония (102 место, +18), Литва (103, +6), Казахстан (105, -11), Грузия (122, +4), Латвия (124, -13), Киргизия (128, -3), Таджикистан (138, -5), Туркменистан (140, +4) и Молдавия (158, +4).
Рейтинг ФИФА. Апрель 2017.
1 (2). Бразилия - 1661 очко;
61 (60). РОССИЯ - 561.
В аналогичном рейтинге лучших женских национальных команд мира сборная России занимает 25-е место.
На фотографии президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
Фото - Дмитрий Голубович, портал «Чемпионат»
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
03:15
Узбекистан обошел Россию в рейтинге ФИФА
-
01:38
Вторая победа в «Финале четырех»
-
00:56
Задержаны восемь подозреваемых по делу о взрывах в питерском метро
-
06.04.2017 19:23
Пикассо или не Пикассо, вот в чем вопрос
-
06.04.2017 17:37
Правительство выделило Волгоградской области 340 млн на дороги
-
06.04.2017 17:07
Прокуратура защитила изнасилованную девочку
-
06.04.2017 16:28
Причиной ЧП в жилом доме в Петербурге стали строительные работы
-
06.04.2017 16:09
Муниципальное предприятие занималось самоуправством с разрешения администрации
-
06.04.2017 16:06
Минфин выпустит самовозгорающиеся рубли
-
06.04.2017 15:40
В жилом доме на востоке Петербурга прогремел взрыв
-
06.04.2017 15:00
Волгоградка перевела лжеэкстрасенсам более 1 миллиона рублей
-
06.04.2017 14:18
Маршрут пригородного поезда Качалино – Арчеда будет продлен
-
06.04.2017 13:36
В Волгограде снова отложен процесс по делу Олега Михеева
-
06.04.2017 13:15
Сотрудники МЧС спасли пенсионерку после звонка из Москвы