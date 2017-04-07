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Узбекистан обошел Россию в рейтинге ФИФА Печать
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07.04.2017 03:15

Узбекистан обошел Россию в рейтинге ФИФА

 Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала апрельский рейтинг национальных сборных команд.


Первая десятка рейтинга практически осталась без изменений, за исключением рокировки первых двух позиций. Сборная Бразилии сумела вытеснить с первой строчки Аргентину, и возглавила рейтинг ФИФА. Поменялись местами Бельгия и Колумбия. Бельгийцы опустились на седьмую позицию, а колумбийцы соответственно поднялись на пятую. Вошла в первую десятку сборная Швейцарии, а занимавшая до нее девятое место команда Уругвая, потеряв сразу шесть позиций, опустилась на 15 место.

Национальная сборная России вновь потеряла одну позицию, и заняла свое антирекордное 61-е место, установив данный «рекорд» еще по итогам предыдущих рейтингов. Постепенно подбирается к россиянам и воинствующая Украина. На этот раз «жевто-блакитные» опустились ниже еще на шесть мест, и теперь занимают 37-ю позицию.

Из стран бывшего Советского Союза выше россиян поднялась сборная Узбекистана, переместившись на 60-е место (+3).

Из других государств бывшего СССР в первую сотню входят: Армения (67 место, +18), Белоруссия (78, -6) и Азербайджан (87, +2).

Далее расположились: Эстония (102 место, +18), Литва (103, +6), Казахстан (105, -11), Грузия (122, +4), Латвия (124, -13), Киргизия (128, -3), Таджикистан (138, -5), Туркменистан (140, +4) и Молдавия (158, +4).

Рейтинг ФИФА. Апрель 2017.

1 (2). Бразилия - 1661 очко;
2 (1). Аргентина – 1603;
3 (3). Германия – 1464;
4 (4). Чили – 1403;
5 (7). Колумбия – 1348;
6 (6). Франция – 1294;
7 (5). Бельгия – 1281;
8 (8). Португалия – 1259;
9 (11). Швейцария – 1212;
10 (10). Испания - 1204...

61 (60). РОССИЯ - 561.

В аналогичном рейтинге лучших женских национальных команд мира сборная России занимает 25-е место.

На фотографии президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Фото - Дмитрий Голубович, портал «Чемпионат»

Константин Родионов

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