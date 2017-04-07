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Сборная России U-16 готовится к турниру «Четырех наций» Печать
Спорт
07.04.2017 04:00

Сборная России U-16 готовится к турниру «Четырех наций»

 Юниорская сборная России U-16 по хоккею начала подготовку к турниру «Четырех наций», который пройдет чешском городе Годонин.


Российские юниоры под руководством главного тренера Владимира Филатова, начали подготовительный сбор к турниру «Четырех наций» на учебно-тренировочной базе в подмосковном Новогорске.

Турнир «Четырех наций» пройдет с 13-го по 16-е апреля в чешском городе Годонин. Конкуренцию россиянам составят сборные Финляндии, Чехии и Швеции. Первый матч на чешском турнире российские юниоры сыграют 14-го апреля против сверстников из Швеции.

На подготовку к турниру наставник российских юниоров Владимир Филатов вызвал расширенный состав хоккеистов, в который вошли 28 игроков.

Вратари: Илья Горбунов («Трактор»), Кирилл Ершов («Локомотив»), Даниил Чечелев («Витязь»).

Защитники: Николай Буренов («Витязь»), Роман Бычков, Алексей Горячев, Александр Кондратенко, Дмитрий Тювилин (все – «Локомотив»), Данил Климов («Ак Барс»), Даниил Орлов («Динамо» Мск), Иван Рогов («Северсталь»), Михаил Стихановский («Югра»), Семен Чистяков («Салават Юлаев»).

Нападающие: Родион Амиров, Савелий Кувардин (оба – «Салават Юлаев»), Данил Башкиров («Югра»), Артур Бровкин, Кирилл Мухин (оба – «Ак Барс»), Даниил Гущин, Олег Зайцев, Артем Пугачев, Ростислав Халиуллин (все – «Динамо» Мск), Егор Домничев, Илья Николаев, Ярослав Лихачев (все – «Локомотив»), Иван Манин, Василий Подколзин (оба – «Витязь»), Даниил Михайлов («Нефтехимик»).

Отметим, что юниорская сборная России U-16 впервые была собрана в 2008 году, тем самым став самой молодой командой в системе российских сборных. Благодаря существованию этой команды, наши молодые таланты получают первый опыт выступлений на международном уровне. Каждые два года сборная России U-16 принимает участие в юношеских Олимпийских играх.

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов

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