|Первый матч проиграли, но шанс еще есть
|Спорт Главные новостиВолгоград
|07.04.2017 23:14
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Так случилось и на этот раз. Волгоградки сражались на равных лишь в первой четверти, а затем соперницы нашей команды увеличили «обороты», и разрыв в счете не в нашу пользу только вырастал. В итоге поражение со счетом – 7:14, но надежда на золото пока остается.
8-го апреля команды сыграют второй поединок за первое место российского чемпионата.
«Спартак-Волгоград» – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» - 7:14 (4:4, 1:4, 2:4, 0:2).
Краткая справка о клубе «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». Клуб базируется в городе Кириши Ленинградской области. В чемпионате России дебютировал в сезоне 1993/94 года под названием «Факел». Первый сезон команда закончила на предпоследнем седьмом месте. В сезоне 1994/95 заняла девятое место из двенадцати участников. В следующем сезоне «Факел» улучшает показатели, занимая пятое место по итогам чемпионата. Успехи к коллективу из Киришей стали приходить после того, как «Факел» был переименован в «КИНЕФ». Четыре сезона подряд (1997, 1998, 1999 и 2000) клуб занимает четвертое место, а двух следующих выигрывает бронзу. С 2003 года команда выступает под названием «Кинеф-Сургутнефтегаз» и именно с этого сезона бессменно становиться чемпионом России, выиграв титул уже 14 раз. Не покорился «КИНЕФу» пока что европейский «Кубок чемпионов LEN», в котором киришские ватерполистки пять раз играли в финале и трижды становились бронзовыми призерами.
Константин Родионов,
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