Ватерполистки волгоградского «Спартака» проиграли первый финальный матч за золотые медали Чемпионата России.

К сожалению, не получилось, именно эти слова как никогда актуальны к небольшому комментарию о первой игре финальной серии за золотые медали Чемпионата России. Надежда есть всегда, но справедливости ради, коллективу «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» очень сложно противостоять любой российской команде. В рядах киришского клуба собраны фактически все сильнейшие ватерполистки страны, которые составляют основной костяк национальной сборной России. А то, что ватерполистки «КИНЕФа» четырнадцать сезонов подряд бессменно властвуют на первой строчке российского женского водного поло, говорит само за себя. Так случилось и на этот раз. Волгоградки сражались на равных лишь в первой четверти, а затем соперницы нашей команды увеличили «обороты», и разрыв в счете не в нашу пользу только вырастал. В итоге поражение со счетом – 7:14, но надежда на золото пока остается. 8-го апреля команды сыграют второй поединок за первое место российского чемпионата. «Спартак-Волгоград» – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» - 7:14 (4:4, 1:4, 2:4, 0:2).

«Спартак-Волгоград»: Антонова А. – Антонова Д. (2), Федотова, Подельщикова, Котова (3), Тучина, Харгина, Горбунова (1), Чурзина (1), Глухова, Иванчишина, Пироженко – Верхоглядова.

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»: Карнаух – Зубкова (1), Прокофьева (2), Симанович (2), Курочкина (1), Кример (1), Глызина (3), Кирильчева, Хамзаева, Соболева (3), Иванова (1), Рыжкова – Лукина. Судьи: Садеков И., Карузин А.

Удаления: 5:13. Краткая справка о клубе «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». Клуб базируется в городе Кириши Ленинградской области. В чемпионате России дебютировал в сезоне 1993/94 года под названием «Факел». Первый сезон команда закончила на предпоследнем седьмом месте. В сезоне 1994/95 заняла девятое место из двенадцати участников. В следующем сезоне «Факел» улучшает показатели, занимая пятое место по итогам чемпионата. Успехи к коллективу из Киришей стали приходить после того, как «Факел» был переименован в «КИНЕФ». Четыре сезона подряд (1997, 1998, 1999 и 2000) клуб занимает четвертое место, а двух следующих выигрывает бронзу. С 2003 года команда выступает под названием «Кинеф-Сургутнефтегаз» и именно с этого сезона бессменно становиться чемпионом России, выиграв титул уже 14 раз. Не покорился «КИНЕФу» пока что европейский «Кубок чемпионов LEN», в котором киришские ватерполистки пять раз играли в финале и трижды становились бронзовыми призерами. Константин Родионов,

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