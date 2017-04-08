|Женский «Спартак-Волгоград» серебряный призер чемпионата страны
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|08.04.2017 18:34
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ИА «Социнформбюро» от души поздравляет с завоеванием серебряных медалей ватерполисток и тренерский штаб команды, желает дальнейших побед и покорения золотой вершины российского чемпионата!
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – «Спартак-Волгоград» – 15:6 (3:2, 4:2, 3:2, 5:0).
Бронзовые медали Чемпионата России – 2016/17 завоевали ватерполистки коллектива «Динамо-Уралочка» из Златоуста, одолев в матче за третье место клуб «Югра» из Ханты-Мансийска. В первой встрече победу с минимальным преимуществом одержали ватерполистки «Югры» - 11:10 (2:4; 2:1; 3:2; 4:3), а в ответной игре «Динамо-Уралочка» взяла убедительный реванш – 13:10 (4:2; 4:1; 3:3; 2:4).
Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»
Константин Родионов
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