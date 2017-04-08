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Женский «Спартак-Волгоград» серебряный призер чемпионата страны Печать
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08.04.2017 18:34

«Спартак-Волгоград» серебряный призер чемпионата страны

 Ватерполистки волгоградского «Спартака» выиграли серебряные медали Чемпионата России.


После поражения в первом финальном матче, у волгоградок все же оставался шанс попытаться завоевать золото впервые в истории команды, однако этого не случилось. «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» на сегодняшний день сильнейший коллектив России, что и доказали киришские ватерполистки, выиграв чемпионский титул в пятнадцатый раз подряд. «Спартак-Волгоград» стал серебряным призером, что совершенно не уменьшает заслуги нашей команды.

ИА «Социнформбюро» от души поздравляет с завоеванием серебряных медалей ватерполисток и тренерский штаб команды, желает дальнейших побед и покорения золотой вершины российского чемпионата!

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» – «Спартак-Волгоград» – 15:6 (3:2, 4:2, 3:2, 5:0).
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»: Карнаух – Зубкова (4), Прокофьева, Симанович (2), Курочкина (1), Кример (1), Глызина (1), Кирильчева, Хамзаева (1), Соболева (2), Иванова (2), Рыжкова (1) – Лукина.
«Спартак-Волгоград»: Антонова А. – Антонова Д. (1), Федотова, Подельщикова (1), Котова, Тучина, Харгина, Горбунова (3), Чурзина, Глухова, Иванчишина, Пироженко (1) – Верхоглядова.
Судьи: Садеков И., Древаль С.
Удаления: 11:7.

Бронзовые медали Чемпионата России – 2016/17 завоевали ватерполистки коллектива «Динамо-Уралочка» из Златоуста, одолев в матче за третье место клуб «Югра» из Ханты-Мансийска. В первой встрече победу с минимальным преимуществом одержали ватерполистки «Югры» - 11:10 (2:4; 2:1; 3:2; 4:3), а в ответной игре «Динамо-Уралочка» взяла убедительный реванш – 13:10 (4:2; 4:1; 3:3; 2:4).

Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»

Константин Родионов

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