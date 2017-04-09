

Женская «молодежка» (игроки 1998 года рождения) начала учебно-тренировочный сбор в подмосковном Звенигороде, который продлиться до 19-го апреля. Данный сбор как старт первого этапа подготовки нашей команды к Чемпионату Европы – 2017. В следующий раз россиянки соберутся 11-го июня, чтобы принять участие в румынском турнире, после этого сыграют аналогичный турнир во Франции и далее команду Вячеслава Кириленко ждет главный старт сезона – первенство континента. ЕВРО – 2017 пройдет с 27-го июля по 6-е августа в Словении.

- Мы столкнулись с кадровыми проблемами, так как до конца сезона из-за травм выбыли Карина Сабирова, Екатерина Кудрявцева - наши основные игроки. Главной задачей сбора является отработка индивидуальных навыков игроков в линии обороны, чтобы довести их до соответствующего сборной страны уровня. Естественно и поиск новых систем защиты, которые могли бы быть для наших соперников неожиданными. Также мы планируем поработать над быстрым переходом из обороны в атаку. У нас очень хорошая команда, дружный коллектив, я доволен настроем гандболисток и то, как они тренируются. Не исключено, что на данном сборе мы сыграем контрольную встречу с местной «Звездой. Планирую договориться об этом с главным тренером команды Алексеем Гумяновым. Сбор женской молодежной команды продлится до 19 апреля, после чего игроки разъедутся по своим клубам, - рассказал пресс-службе Федерации гандбола России старший тренер нашей команды Вячеслав Кириленко.

Тренерский штаб молодежной сборной России на подмосковный сбор вызвал 21-у гандболистку, среди которых три представительницы волгоградского «Динамо». Это Кристина Алирзаева, Анастасия Брежнева, Мария Дувакина.

Вместе с волгоградками в Звенигород также прибыли: Анастасия Ваганова, Екатерина Зеленкова, Светлана Иванова, Софья Игнатович, Светлана Кремнева, Кристина Сорокина, Милана Таженова, Анна Шапошникова, Светлана Шевелева («Астраханочка»).

Мария Дудина, Анастасия Илларионова, Серафима Тиханова («Звезда»).

Александра Давиденко, Милана Рзаева («Кубань»).

Маргарита Орлова, Ольга Щербак («Лада»).

Екатерина Королева («Ставрополье-СКФУ») и Ксения Обуховская («Университет»).

В резерве: Анастасия Королева («Звезда»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»), Варвара Юрьева (Лада»).

Фото – официальный сайт ФГР

Константин Родионов