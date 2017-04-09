|Трио из «Динамо» отправилось в сборную страны
|Спорт Волгоград
|09.04.2017 02:48
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- Мы столкнулись с кадровыми проблемами, так как до конца сезона из-за травм выбыли Карина Сабирова, Екатерина Кудрявцева - наши основные игроки. Главной задачей сбора является отработка индивидуальных навыков игроков в линии обороны, чтобы довести их до соответствующего сборной страны уровня. Естественно и поиск новых систем защиты, которые могли бы быть для наших соперников неожиданными. Также мы планируем поработать над быстрым переходом из обороны в атаку. У нас очень хорошая команда, дружный коллектив, я доволен настроем гандболисток и то, как они тренируются. Не исключено, что на данном сборе мы сыграем контрольную встречу с местной «Звездой. Планирую договориться об этом с главным тренером команды Алексеем Гумяновым. Сбор женской молодежной команды продлится до 19 апреля, после чего игроки разъедутся по своим клубам, - рассказал пресс-службе Федерации гандбола России старший тренер нашей команды Вячеслав Кириленко.
Тренерский штаб молодежной сборной России на подмосковный сбор вызвал 21-у гандболистку, среди которых три представительницы волгоградского «Динамо». Это Кристина Алирзаева, Анастасия Брежнева, Мария Дувакина.
Вместе с волгоградками в Звенигород также прибыли: Анастасия Ваганова, Екатерина Зеленкова, Светлана Иванова, Софья Игнатович, Светлана Кремнева, Кристина Сорокина, Милана Таженова, Анна Шапошникова, Светлана Шевелева («Астраханочка»).
В резерве: Анастасия Королева («Звезда»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»), Варвара Юрьева (Лада»).
Фото – официальный сайт ФГР
Константин Родионов
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