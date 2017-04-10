Футболисты волгоградского «ротора» одержали победу в матче 22-го тура Чемпионата России среди команд второго дивизиона зоны «Юг».

Очередной поединок первенства ПФЛ волгоградцы проводили в Майкопе. Местная «Дружба» команда интересная и непредсказуемая, поскольку может дать серьезный бой любому из лидеров, но и неожиданно проиграть откровенно слабому клубу. «Ротор» является абсолютным лидером и хозяева поля в матче против «сине-голубых» не особо спешили атаковать, а вот оборону выстроили надежную. Попытки волгоградцев прорвать оборонительный заслон майкопчан не приводили к успеху, и как всегда на помощь своей команде пришел капитан и лучший голеадор «Ротора» Алексей Жданов (на фото), забивший единственный гол на 73-й минуте. Ничья одного из главных конкурентов нашей команды ФК «Армавир», позволила «Ротору» увеличить отрыв от преследователей до восьми очков. «Сине-голубые» уверенно лидируют (51 очко), на втором и третьем месте расположились «Афипс» и «Армавир», у обоих по 43-и балла. - Матч, безусловно, получился сложным. Я сколько приезжал сюда с «Олимпией» и с «Ротором», даже на старом стадионе всегда было сложно играть против «Дружбы», поскольку команда всегда настроена, играть на победу. В первом круге мы потеряли очки на своем поле только с двумя клубами, проиграли «Чайке», и как раз сыграли вничью с «Дружбой». Знали, что хозяева поля будут играть с нами вторым номером и строить контратаки через Назира Кожарова, которого я прекрасно знаю еще по Астрахани, когда он играл в местном «Волгаре» в первой лиге, где я работал. Я перед игрой предупреждал ребят, что если он кураж поймает, то может один обыграть команду. Тяжело было с ним нашим защитникам, но ребята справились. Хочу отметить великолепные условия, которые у вас сейчас созданы, мы тоже ждем что в Волгограде у нас скоро будет красивейший стадион и соответствующая обстановка на матчах. Может слишком хорошая обстановка у вас, нас немного расслабила. К тому же немного в первом тайме давил груз ответственности. Накануне поездки в Майкоп с нами встретился губернатор Волгоградской области и поставил задачу выйти в Футбольную национальную лигу, это конечно немного сковывало ребят. А во втором тайме, вы сами видели, у нас пошел совершенно другой футбол. Мы стали играть в свою игру, создали больше моментов, чем в первом, один из которых реализовал Алексей Жданов. Еще раз повторюсь, что было сложно, но такие победы тоже нужны. Не всегда же выигрывать – 6:0, 3:0. Я очень благодарен своим ребятам за эту победу, трудную и тяжелую победу. На вопрос вашего журналиста по поводу задачи на вторую часть сезона отвечу так. Мы лидируем с отрывом в восемь очков, и какие могут быть еще задачи, кроме выхода в ФНЛ? Мы очень хотим выиграть чемпионат зоны «Юг. Город-герой Волгоград, его жители и преданные болельщики клуба, я считаю, этого давно заслуживают, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Ротор-Волгоград» Лев Иванов. Матч 23-го тура Первенства профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг» «Ротор-Волгоград» сыграет на своем поле 16-го апреля против ФК «Краснодар-2». Начало встречи в 15:00. «Дружба» (Майкоп) – «Ротор-Волгоград» (Волгоград) - 0:1 (0:0).

Гол: Жданов, 73.

«Дружба»: Шогенов, Невидимый, Ридель, Ахмеджанов, Датхужев (Джигунов, 59), Дышеков (Волков, 75), Кажаров, Правило (Губанов, 67), Шалбузов, Делок (Ашев, 73), Ахмедханов.

«Ротор-Волгоград»: Поляков, Бесланеев, Олеников, Сидоричев, Гараев, Халваши, Сечин, Стуканов (Николаев, 59, Чабанов, 90), Крутов (Акимов, 86), Нестеров (Каташевский, 70), Жданов (Шудров, 81).

Предупреждения: Нестеров, 43; Шалбузов, 58; Халваши, 60; Ахмедханов, 83.

Судья: А. Иванников (Ставрополь).

Майкоп. Республиканский стадион «Дружба». 1000 зрителей. Другие результаты 22-го тура: «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – «Черноморец» (Новороссийск) – 0:2 (0:1).

«Афипс» (пос. Афипский) - СКА (Ростов-на-Дону) – 2:0 (2:0).

«Чайка» (Песчанокопское) – «Легион Динамо» (Махачкала) – 1:0 (0:0).

ФК «Армавир» (Армавир) – «Динамо» (Ставрополь) – 1:1 (0:1).

ФК «Сочи» (Сочи) – «Машук-КМВ» (Пятигорск) – 1:0 (1:0).

«Ангушт» (Назрань) – «Кубань-2» (Краснодар) – 1:0 (0:0).

ФК «Краснодар-2» (Краснодар) – «Спартак» (Владикавказ) – 10.04. 2017 г. Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград» Константин Родионов Следующая >