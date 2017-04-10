|Лев Иванов: «Волгоград давно заслуживает выхода «Ротора» в ФНЛ»
|Спорт Главные новостиВолгоград
|10.04.2017 18:01
|
Ничья одного из главных конкурентов нашей команды ФК «Армавир», позволила «Ротору» увеличить отрыв от преследователей до восьми очков. «Сине-голубые» уверенно лидируют (51 очко), на втором и третьем месте расположились «Афипс» и «Армавир», у обоих по 43-и балла.
- Матч, безусловно, получился сложным. Я сколько приезжал сюда с «Олимпией» и с «Ротором», даже на старом стадионе всегда было сложно играть против «Дружбы», поскольку команда всегда настроена, играть на победу. В первом круге мы потеряли очки на своем поле только с двумя клубами, проиграли «Чайке», и как раз сыграли вничью с «Дружбой». Знали, что хозяева поля будут играть с нами вторым номером и строить контратаки через Назира Кожарова, которого я прекрасно знаю еще по Астрахани, когда он играл в местном «Волгаре» в первой лиге, где я работал. Я перед игрой предупреждал ребят, что если он кураж поймает, то может один обыграть команду. Тяжело было с ним нашим защитникам, но ребята справились. Хочу отметить великолепные условия, которые у вас сейчас созданы, мы тоже ждем что в Волгограде у нас скоро будет красивейший стадион и соответствующая обстановка на матчах. Может слишком хорошая обстановка у вас, нас немного расслабила. К тому же немного в первом тайме давил груз ответственности. Накануне поездки в Майкоп с нами встретился губернатор Волгоградской области и поставил задачу выйти в Футбольную национальную лигу, это конечно немного сковывало ребят. А во втором тайме, вы сами видели, у нас пошел совершенно другой футбол. Мы стали играть в свою игру, создали больше моментов, чем в первом, один из которых реализовал Алексей Жданов. Еще раз повторюсь, что было сложно, но такие победы тоже нужны. Не всегда же выигрывать – 6:0, 3:0. Я очень благодарен своим ребятам за эту победу, трудную и тяжелую победу. На вопрос вашего журналиста по поводу задачи на вторую часть сезона отвечу так. Мы лидируем с отрывом в восемь очков, и какие могут быть еще задачи, кроме выхода в ФНЛ? Мы очень хотим выиграть чемпионат зоны «Юг. Город-герой Волгоград, его жители и преданные болельщики клуба, я считаю, этого давно заслуживают, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Ротор-Волгоград» Лев Иванов.
Матч 23-го тура Первенства профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг» «Ротор-Волгоград» сыграет на своем поле 16-го апреля против ФК «Краснодар-2». Начало встречи в 15:00.
«Дружба» (Майкоп) – «Ротор-Волгоград» (Волгоград) - 0:1 (0:0).
Другие результаты 22-го тура:
«Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – «Черноморец» (Новороссийск) – 0:2 (0:1).
Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
18:11
Жители Ворошиловского района сутки проведут без воды
-
18:01
Лев Иванов: «Волгоград давно заслуживает выхода «Ротора» в ФНЛ»
-
17:54
Дороги Волгограда попробует спасти новая асфальтобетонная установка
-
17:29
В Волгограде бесхозный пакет парализовал движение электричек
-
16:49
Школьники выступили против поборов денег в учебных заведениях. ВИДЕО
-
15:53
В России могут ввести запрет на соцсети в рабочее время
-
15:44
В Волгограде под суд идут браконьеры-контрабандисты
-
15:12
В Волгограде приговорили местного экстремиста
-
14:46
Мэрия Волгограда прикрылась жалобами горожан, чтобы ликвидировать киоски
-
14:42
В соцсети – по паспорту. Детям до 14 вход воспрещен
-
14:35
В Волгограде на три недели изменится график пригородных поездов
-
14:30
Волгоградцев приглашают к уборке "Лысой горы"
-
14:24
Андрей Бочаров оказался в числе двоечников
-
13:40
Волгоградцы прощаются с троллейбусом №18