Буре, Ларионов, Каспарайтис и другие снова на льду



В финальном поединке сборная России, составленная из величайших ветеранов отечественного хоккея, одержала победу над извечными противниками сборной Чехии. Матч получился результативным, о чем говорит итоговый счет – 6:4 (1:1; 3:0; 2:3) в пользу россиян.

Максим Михайловский, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Владимир Малахов, Виталий Прохоров, Игорь Мишуков, Андрей Коваленко и Игорь Варицкий стали двукратными чемпионами «Лиги Легенд». Для Максима Соколова, Алексея Гусарова, Михаила Васильева, Виктора Гордиюка, Дарюса Каспарайтиса, Вячеслава Буцаева, Олега Бурлуцкого, Дмитрия Юшкевича и Сергея Жебровского это первый титул, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе «Лиги Легенд».

Бронзовыми призерами «Лиги Легенд» стали ветераны сборной Словакии, разгромившие в матче за третье место шведов – 7:2 (2:0; 2:1; 3:1).

Чехия — Россия - 4:6 (1:1, 0:3, 3:2).

Голы: 1:0 — Беранек (Поспишил), 06:33; 1:1 — Гордиюк, 11:03, ШБ; 1:2 — Коваленко (Каспарайтис, Жебровский), 20:22; 1:3 — Варицкий, 24:26, ШБ; 1:4 — Буре (Прохоров), 25:33; 1:5 — Ларионов (Гордиюк, Касатонов), 31:04; 2:5 — Кухарчик, 36:29, ШБ; 2:6 — Буре (Гордиюк), 40:27; 3:6 — Айхенманн (Беранек), 41:43; 4:6 — Жемличка (Кухарчик), 44:24.

Чехия: Кучера, Татичек, Турек, Ржезничек, Латал, Уйчик, Жемличка, Поспишил, Кухарчик, Тёупал, Беранек, Петерек, Коржинек, Айхенманн, Машкаринец, Красны, Выкоукал, Малински.

Россия: Фетисов, Гусаров, Васильев, Касатонов, Ларионов, Гордиюк, Буре, Каспарайтис, Буцаев, Малахов, Прохоров, Бурлуцкий, Мишуков, Юшкевич, Коваленко, Жебровский, Варицкий.

Вратари: Кучера, Алтрихтер – Соколов, Михайловский.

Фото – официальный сайт «Лиги Легенд»

Константин Родионов