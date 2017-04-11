|Буре, Ларионов, Каспарайтис и другие снова на льду
|Спорт
|11.04.2017 01:17
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Максим Михайловский, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Владимир Малахов, Виталий Прохоров, Игорь Мишуков, Андрей Коваленко и Игорь Варицкий стали двукратными чемпионами «Лиги Легенд». Для Максима Соколова, Алексея Гусарова, Михаила Васильева, Виктора Гордиюка, Дарюса Каспарайтиса, Вячеслава Буцаева, Олега Бурлуцкого, Дмитрия Юшкевича и Сергея Жебровского это первый титул, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе «Лиги Легенд».
Бронзовыми призерами «Лиги Легенд» стали ветераны сборной Словакии, разгромившие в матче за третье место шведов – 7:2 (2:0; 2:1; 3:1).
Чехия — Россия - 4:6 (1:1, 0:3, 3:2).
Фото – официальный сайт «Лиги Легенд»
Константин Родионов
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