|Биатлонист Антон Шипулин пообещал лыжи Артему Дзюбе
|Спорт
|11.04.2017 22:58
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- Тема, я знаю, что на самом деле ты хочешь стать биатлонистом, а не футболистом. Поэтому если ты забьешь пять мячей на «Кубке Конфедераций», я тебе подарю свою лучшую пару лыж, - заявил Антон Шипулин в своем видеообращении в социальной сети Instagram.
- А стрельбу мы тебе подтянем. Принимай вызов! - добавил биатлонист в сообщении.
Осталось Артему Дзюбе «отгрузить» на «Кубке Конфедераций – 2017» пять голов в ворота соперников, хотя в этом приходится сильно сомневаться. Но здесь «камень в огород» не конкретно в адрес Артема Дзюбы, а в отношении всей национальной сборной России по футболу, выступления которой даже в товарищеских играх оставляет желать лучшего.
Напомним, что апрельском рейтинге мировых сборных, составленном Международной федерацией футбола (ФИФА), наша команда заняла 61-е место, пропустив вперед себя даже сборную Узбекистана, которая, при всем к ней уважении, никогда не считалась сильной командой.
Также отметим, что на последние четыре контрольные игры, главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызывал Дзюбу в состав команды.
«Кубок Конфедераций – 2017» пройдет с 17-го по 2-е июля в четырех российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. На групповом этапе конкуренцию сборной России составят команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики.
Фото – официальная страница Антона Шипулина «ВКонтакте»
Константин Родионов
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