Биатлонист Антон Шипулин пообещал лыжи Артему Дзюбе



Известный российский биатлонист Антон Шипулин пообещал подарить Артему Дзюбе лыжи, но не для того, чтобы тот «стоял в них на асфальте», а как оказалось, форвард питерского «Зенита» давно мечтает добиться успехов в другом виде спорта.

- Тема, я знаю, что на самом деле ты хочешь стать биатлонистом, а не футболистом. Поэтому если ты забьешь пять мячей на «Кубке Конфедераций», я тебе подарю свою лучшую пару лыж, - заявил Антон Шипулин в своем видеообращении в социальной сети Instagram.

- А стрельбу мы тебе подтянем. Принимай вызов! - добавил биатлонист в сообщении.

Осталось Артему Дзюбе «отгрузить» на «Кубке Конфедераций – 2017» пять голов в ворота соперников, хотя в этом приходится сильно сомневаться. Но здесь «камень в огород» не конкретно в адрес Артема Дзюбы, а в отношении всей национальной сборной России по футболу, выступления которой даже в товарищеских играх оставляет желать лучшего.

Напомним, что апрельском рейтинге мировых сборных, составленном Международной федерацией футбола (ФИФА), наша команда заняла 61-е место, пропустив вперед себя даже сборную Узбекистана, которая, при всем к ней уважении, никогда не считалась сильной командой.

Также отметим, что на последние четыре контрольные игры, главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызывал Дзюбу в состав команды.

«Кубок Конфедераций – 2017» пройдет с 17-го по 2-е июля в четырех российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. На групповом этапе конкуренцию сборной России составят команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

Фото – официальная страница Антона Шипулина «ВКонтакте»

Константин Родионов