|Ягудин и Мишин введены в «Зал Славы» фигурного катания
|Спорт Главные новости
|12.04.2017 02:19
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Помимо золота Олимпиады – 2002, российский фигурист Алексей Ягудин четыре раза становился золотым призером чемпионатов мира (1998, 1999, 2000 и 2002) и трижды выигрывал Чемпионат Европы (1998, 1999, 2002). Дважды становился победителем мировой серии Гран-при, двукратным чемпионом мира среди профессионалов и чемпионом мира среди юниоров.
«Зал Славы» мирового фигурного катания ведет свое летоисчисление с 1976 года. Из фигуристов, выступавших под флагом сборной Советского Союза и России в мировой «Зал Славы» включены: олимпийские чемпионы Николай Панин-Коломенкин, Людмила Белоусова - Олег Протопопов, Людмила Пахомова - Александр Горшков, Ирина Роднина, Екатерина Гордеева - Сергей Гриньков, Марина Климова - Сергей Пономаренко, Наталья Мишкутенок, Оксана Казакова - Артур Дмитриев.
Алексей Мишин стал третьим отечественным специалистом, включенным в «Зал Славы». Среди воспитанников Мишина такие известные мастера фигурного катания, как олимпийские чемпионы Алексей Урманов, Алесей Ягудин и Евгений Плющенко, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, призер Олимпиады Каролина Костнер и другие. Воспитанники Мишина трижды выигрывали золото Олимпийских игр.
Ранее, чести быть включенными в «Зал Славы» были удостоены известные российские тренеры Тамара Москвина (2005) и Татьяна Тарасова (2008).
Фото – официальный сайт Алексея Ягудина
Константин Родионов
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