Федор Щербаченко вступился за Рохуса Шоха

Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» Федор Щербаченко встал на защиту Рохуса Шоха.

Бывший наставник ликвидированного несколько лет назад волгоградского «Ротора» Федор Щербаченко (на фото слева), в интервью газете «Спорт-экспресс» вступился за тогдашнего вице-президента клуба Рохуса Шоха (на фото справа). Несколько дней назад Рохус Шох был избран в состав Исполкома Российского футбольного союза, получив 68 процентов голосов. За Шоха проголосовали 184 делегата, против 69 (26 процентов). Шох также является президентом Федерации футбола Волгоградской области и в состав Исполкома РФС был выдвинут Межрегиональной общественной ассоциацией по футболу «Черноземье». О деятельности этого футбольного функционера известно всем просвещенным любителям футбола и журналистам, и мнение довольно полярное, но в большей части Рохус Шох регулярно подвергается критике, в особенности со стороны болельщиков «Ротора». Однако, бывший главный тренер «Ротора» Федор Щербаченко имеет свое мнение на этот счет. - Слышал, что некоторые члены исполкома РФС обвинили Рохуса Шоха в развале «Ротора». Это галиматья! Я находился внутри клуба и знал определенные моменты. Прежним губернатором перед нами тогда была поставлена задача сначала остаться, закрепиться в ФНЛ. Все это с его слов было закреплено в бюджете «Ротора». Но случилось так, что мы пять месяцев не получали зарплату. Почему? Наш учредитель – администрация Волгоградской области – перестал давать деньги клубу вопреки обещаниям, - цитирует Федора Щербаченко «Спорт-экспресс». Как видим, по мнению Щербаченко во всем виноват тогдашний губернатор Волгоградской области Сергей Боженов. Возможно это и так, но дорогой Федор Анатольевич, а господин Шох, по-вашему, «ангел»? Все-таки именно он на протяжении нескольких лет осуществлял управление клубом, хотя номинальным президентом числился его подручный ставленник Сергей Нечай. И конкретно при «шоховском» управлении, через так называемое «сито» клуба прошло более ста футболистов. Разумеется, трансферы приносят неплохой доход, вот только куда эти доходы пошли? В бюджет команды? Очень слабо верится в подобный расклад, а если откровенно, не верится совсем. И самое главное, при такой трансферной политике, добиться успехов совершенно нереально не только в ФНЛ, но и в любом другом дивизионе, разве что кроме чемпионата Волгоградской области. - В самый трудный финансовый момент пришел новый губернатор. Насколько мне известно, он начал советоваться с теми людьми, которые не хотели сохранять «Ротор». Что в итоге и получилось... Клуб перевели во вторую лигу искусственно, хотя он имел право играть в ФНЛ. Рохус Шох до последнего пытался сохранить команду, предложил реструктуризировать долги. Но это предложение не было принято администрацией, - продолжает Щербаченко. Естественно новый губернатор Андрей Бочаров поступил не лучшим образом, на которого к слову возлагали большие надежды не только болельщики «Ротора», но и многие жители региона, а в ответ фактически получили большую «фигу». Обязан ли был Бочаров брать на себя обязательства по выплате, накопившихся долгов перед футболистами и тренерским штабом (а накопилось их тогда около 130 миллионов рублей), далеко не факт. Однако попытаться спасти клуб был обязан. Вот здесь Федор Анатольевич с вами можно согласиться. - На тот момент можно было договориться со всеми кредиторами, игроками, тренерами и спасти «Ротор». Однако администрация пошла по пути ликвидации клуба. В этот момент финансовую деятельность клуба проверяли все фискальные структуры. Но никто, что показательно, не выявил никаких серьезных финансовых нарушений. В ноябре 2015 года, будучи членом исполкома РФС Шох стал инициатором введения закона о невозможности ликвидации клубов без возвращения долгов. И он был принят, во многом, потому что его поддержал Виталий Мутко. Благодаря этому в прошлом году бывшим игрокам и тренерам «Ротора» было выплачено 50 процентов долгов, - подытожил Щербаченко. Ну «медаль» или «орден» на грудь Шох однозначно за это не заслужил. Подводя итог, хочется отметить, что господин Рохус Рохусович за много лет работы в системе российского футбола, наверное, себя исчерпал и пора уступить дорогу более молодым и эффективным менеджерам. Если конечно таковые в нашей многострадальной стране еще имеются. Работу РФС, возглавляемой Виталием Мутко можно просто оценить по выступлениям национальной сборной России, и также второй сборной, именуемой «молодежкой», не прошедшей отбор на МЧМ – 2017, другим сборным более молодого возраста. Сюда можно и приписать баснословные зарплаты игроков в клубах, лимит на легионеров и еще много всяких разных причин, «благодаря» которым российский футбол падает все ниже и ниже. А главная команда страны занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА (61-е), за всю историю отечественного футбола, начиная с ранних времен сборной Советского Союза. Константин Родионов,

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