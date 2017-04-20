Волгоградская легкоатлетка призналась в употреблении допинга



Волгоградская бегунья 29-летняя Антонина Кривошапка не оспорила факт употребления допинга, и согласилась с любыми возможными санкциями РУСАДА и ИААФ в соответствии с правилами Международной федерации легкой атлетики.

Антонина Кривошапка была лишена серебряной медали, завоеванной на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне в эстафете 4 по 400 метров. Волгоградка добровольно отказалась от права на обжалование решения о дисквалификации и согласилась с тем, что ее допинг-нарушение будет публично объявлено.

Срок дисквалификации Кривошапки отсчитывается с 7-го сентября 2016 года (дата начала временного отстранения) и продлится до 6-го сентября 2018 года. Результаты спортсменки, показанные в период с 11-го августа 2012 г. по 10-е августа 2014 года полностью аннулированы.

Помимо Антонины Кривошапки, свою вину в нарушении антидопинговых правил также признали Анна Булгакова (метание молота), Евгения Колодко (толкание ядра), Вера Ганеева (метание диска) и Дмитрий Стародубцев (прыжок с шестом), - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Все были ранее дисквалифицированы на два года каждый, после повторных проверок допинг-проб.

Фото – официальный сайт ВФЛА

Константин Родионов