|Олег Браташ назвал состав на игры против Швейцарии
|Спорт
|20.04.2017 03:46
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Главный тренер нашей команды Олег Браташ определил состав хоккеистов, которые примут участие в играх со Швейцарией.
Вратари: Илья Сорокин, Андрей Кареев, Эмиль Гарипов.
Защитники: Богдан Киселевич, Владислав Гавриков, Захар Арзамасцев, Игорь Ожиганов, Михаил Науменков, Андрей Миронов, Максим Чудинов, Иван Проворов, Илья Любушкин.
Нападающие: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Бурдасов, Анатолий Голышев, Владимир Ткачев, Роман Любимов, Владислав Наместников.
Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Федерации хоккея России, в матчах против Швейцарии не примут участие голкипер Андрей Василевский, защитники Артем Блажиевский, Ярослав Дыбленко, а также нападающие Егор Коршков, Павел Красковский и Кирилл Капризов. Все перечисленные хоккеисты останутся на тренировочной базе в подмосковном Новогорске, где продолжат подготовку к заключительному этапу «Еврохоккейтура».
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
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