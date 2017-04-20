Олег Браташ назвал состав на игры против Швейцарии



21-го и 22-го апреля, Олимпийская сборная России сыграет два поединка в рамках «Еврочелленджа» против команды Швейцарии. Олимпийская сборная является ближайшим резервом национальной сборной России по хоккею. В апреле российские олимпийцы в рамках «Еврочелленджа» сыграли две игры против Франции. В первой россияне уступили в овертайме со счетом – 0:1, а в ответной встрече взяли убедительный реванш – 6:0.

Главный тренер нашей команды Олег Браташ определил состав хоккеистов, которые примут участие в играх со Швейцарией.

Вратари: Илья Сорокин, Андрей Кареев, Эмиль Гарипов.

Защитники: Богдан Киселевич, Владислав Гавриков, Захар Арзамасцев, Игорь Ожиганов, Михаил Науменков, Андрей Миронов, Максим Чудинов, Иван Проворов, Илья Любушкин.

Нападающие: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Бурдасов, Анатолий Голышев, Владимир Ткачев, Роман Любимов, Владислав Наместников.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Федерации хоккея России, в матчах против Швейцарии не примут участие голкипер Андрей Василевский, защитники Артем Блажиевский, Ярослав Дыбленко, а также нападающие Егор Коршков, Павел Красковский и Кирилл Капризов. Все перечисленные хоккеисты останутся на тренировочной базе в подмосковном Новогорске, где продолжат подготовку к заключительному этапу «Еврохоккейтура».

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов