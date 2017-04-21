|Плющенко предложил тренировки детям за 150 тысяч в месяц
|Спорт
|21.04.2017 02:38
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Желающие отдать своих детей на обучение в академию «Ангелы Плющенко», должны иметь в виду, что им придется выложить круглую сумму, но не один раз, а выкладывать ежемесячно. В академии разработаны три программы подготовки юных спортсменов.
Первая подразумевает 12 занятий на льду, три часа хореографии и два часа в неделю общей физической подготовки. Стоимость программы оценена в 150 тысяч рублей в месяц.
Средняя программа это четыре часа на льду, два часа хореографии и четыре часа ОФП. За это придется раскошелиться на 90 тысяч рублей в месяц.
И минимальная программа, включающая три часа на льду, один час хореографии и три часа ОФП, составит 60 тысяч рублей в месяц.
Отмечается, что на любом этапе тренировок, если ребенок будет признан тренерским штабом наиболее талантливым и демонстрирующий высокие результаты, то по решению главы академии Евгения Плющенко, может быть переведен в отдельную бесплатную группу.
Для того чтобы ребенок попал в академию «Ангелы Плющенко», ему предстоит пройти тестирование, после которого потенциальные ученики школы согласно возрасту и уровню подготовки будут распределены по группам. Стоимость прохождения тестирования оценена в 10 тысяч рублей.
Академия также предусматривает программу индивидуальных тренировок. Здесь цена установлена на уровне 60 тысяч рублей в час.
Школа фигурного катания «Ангелы Плющенко» была открыта 5-го апреля текущего года, за неделю до официального объявления олимпийского чемпиона о прекращении спортивной карьеры.
Фото – официальная страница Евгения Плющенко в Facebook
Константин Родионов
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