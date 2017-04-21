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Четыре волгоградки вызваны в сборную страны Печать
Спорт Волгоград
21.04.2017 04:41

Четыре волгоградки вызваны в сборную страны

 Четыре ватерполистки волгоградского «Спартака» получили вызов в сборную России.


Студенческая Универсиада проводится один раз в два года, и включает в себя 21 вид спорта. 14 видов являются обязательными. Это баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, прыжки в воду, большой и настольный теннис, спортивная и художественная гимнастика, тхэквондо, футбол и фехтование. Остальные предлагает организационный комитет каждой конкретной Универсиады.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ватерпольного клуба «Спартак-Волгоград», в состав студенческой сборной утверждены четыре представительницы «красно-белых». Защищать честь нашей великой и необъятной Родины будут: Анастасия Верхоглядова, Василиса Подельщикова, Ольга Горбунова и Наталья Чурзина.

Всемирная летняя Универсиада – 2017 пройдет с 19-го по 30-е августа в тайваньском городе Тайбэй.

Напомним, что в завершившемся сезоне ватерполистки волгоградского «Спартака» выиграли серебряные медали Чемпионата России.

Константин Родионов,
фото из архива автора.

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