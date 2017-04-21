|Четыре волгоградки вызваны в сборную страны
|Спорт Волгоград
|21.04.2017 04:41
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Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ватерпольного клуба «Спартак-Волгоград», в состав студенческой сборной утверждены четыре представительницы «красно-белых». Защищать честь нашей великой и необъятной Родины будут: Анастасия Верхоглядова, Василиса Подельщикова, Ольга Горбунова и Наталья Чурзина.
Всемирная летняя Универсиада – 2017 пройдет с 19-го по 30-е августа в тайваньском городе Тайбэй.
Напомним, что в завершившемся сезоне ватерполистки волгоградского «Спартака» выиграли серебряные медали Чемпионата России.
Константин Родионов,
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