

В первой игре против сборной Швейцарии главный тренер российских «олимпийцев» не стал форсировать появление в составе представителей НХЛ, а решил планомерно вводить в состав игроков из заокеанской лиги.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Федерации хоккея России, Роман Любимов вышел в четвертой тройке с Владимиром Ткачевым и Анатолием Голышевым, Иван Проворов – в паре с Ильей Любушкиным, постепенно обретающим форму после старой травмы. Остался в запасе Владислав Наместников, поскольку непросто проходит его акклиматизация, а также не был заявлен на матч Максим Чудинов.

По традиции россияне начали встречу активно и в первом периоде, усилием Антона Бурдасова реализовали большинство. К сожалению, этот гол оказался единственным в исполнении нашей команды. Во втором периоде на льду пошла жесткая борьба. В одной из стычек Богдан Киселевич настолько жестко встретил швейцарца силовым приемом, что у того оказалось разбитым лицо. Киселевич получил пять минут штрафа, и надо отметить, что россияне стойко выдержали пятиминутку в меньшинстве, но вскоре все равно были наказаны соперником. После очередного двухминутного удаления, команде Олега Браташа не хватило продержаться совсем немного, за восемь секунд до выхода на лед пятого полевого игрока, швейцарцы сумели-таки сравнять счет.

И в заключительном периоде сборная России имела заметное территориальное преимущество, вот только хоккейная фортуна была опять благосклонна к соперникам. Очередное удаление в составе «красной машины», и, не смотря на блестящую игру российского голкипера Ильи Сорокина, сборная Швейцарии смогла во второй раз реализовать большинство, и тем самым вырвать победу.

Сегодня 22-го апреля Олимпийская сборная России сыграет второй поединок против Швейцарии.

Швейцария - Олимпийская сборная России - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Голы: 0:1 - Бурдасов (Светлаков), 5:26 ГБ; 1:1 - Праплан (Холленштайн), 33:50 ГБ; 2:1 - Праплан (Роми, Холленштайн), 54:12 ГБ.

Вратари: Флюэлер – Сорокин.

Штраф: 8:33.

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов