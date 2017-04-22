ОАО ЕДКММ
Женская «молодежка» лишилась тренера Печать
Спорт
22.04.2017 04:58

Александр Шагов

 Российский футбольный союз прекратил сотрудничество со старшим тренером молодежной сборной России.


По обоюдному соглашению сторон РФС расторг действующий контракт со старшим тренером женской молодежной сборной России Александром Шаговым.

- РФС благодарит Александра Шагова за проделанную работу и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере, - говорится в официальном сообщении пресс-службы РФС.

О причинах увольнения Александра Шагова не сообщается.

Отметим, что в ближайшем будущем женской «молодежке» предстоят очень важные игры в рамках Элитного раунда отбора на Чемпионат Европы – 2018 U-19 в Венгрии. Помимо хозяек мини-турнира, конкуренцию россиянкам в борьбе за путевку на ЕВРО – 2018 составят команды Испании и Бельгии.

С 12-го по 24-е мая сборная России проведет подготовительный сбор, а уже 26-го мая сыграет первый поединок в рамках Элитного раунда ЧЕ – 2018 U-19.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru