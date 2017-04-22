

По обоюдному соглашению сторон РФС расторг действующий контракт со старшим тренером женской молодежной сборной России Александром Шаговым.

- РФС благодарит Александра Шагова за проделанную работу и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере, - говорится в официальном сообщении пресс-службы РФС.

О причинах увольнения Александра Шагова не сообщается.

Отметим, что в ближайшем будущем женской «молодежке» предстоят очень важные игры в рамках Элитного раунда отбора на Чемпионат Европы – 2018 U-19 в Венгрии. Помимо хозяек мини-турнира, конкуренцию россиянкам в борьбе за путевку на ЕВРО – 2018 составят команды Испании и Бельгии.

С 12-го по 24-е мая сборная России проведет подготовительный сбор, а уже 26-го мая сыграет первый поединок в рамках Элитного раунда ЧЕ – 2018 U-19.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов