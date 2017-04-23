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Второй матч - второе поражение Печать
Спорт
23.04.2017 02:31

Швейцария - Олимпийская сборная России - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

 Олимпийская сборная России по хоккею сыграла второй поединок против сборной Швейцарии в рамках «Еврочелленджа».


Потерпев поражение в первом матче от Швейцарии в рамках «Еврочелленджа», Олимпийская сборная России не сумела одолеть представителей «белого креста» и в ответной встрече. Игра получилась очень тяжелой, и ее исход решили всего две заброшенные шайбы, которые, увы, влетели в ворота россиян.

Охарактеризовать игру команды Олега Браташа можно кратко и емко: «Сорокин спасал, нападение молчало». Голкипера нашей сборной можно выделить отдельно. Илья сделал все, что мог, а вот партнеры поддержать не сумели, хотя моментов у нашей команды было предостаточно, но их, как известно нужно реализовывать. Тогда будут и голы, и победы. Но это в первую очередь «головная боль» главного тренера команды.

В целом стоит напомнить, что Олимпийская сборная России является ближайшим резервом национальной команды, а играет как раз, против первых сборных других стран. В таком случае результат можно считать вполне приемлемым, но в любом случае надо выигрывать всегда. Все же швейцарцы далеко не чехи или шведы, и тем более не канадцы. Поэтому два поражения подряд от сборной Швейцарии явный «перебор».

Швейцария - Олимпийская сборная России - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Голы: 1:0 - Сутер (Амбюль, Мальгин), 09:02; 2:0 - Холленштайн (Хаас), 59:41.
Вратари: Хиллер – Сорокин.
Штраф: 4:6.

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов

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