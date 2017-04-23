|Второй матч - второе поражение
|Спорт
|23.04.2017 02:31
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Охарактеризовать игру команды Олега Браташа можно кратко и емко: «Сорокин спасал, нападение молчало». Голкипера нашей сборной можно выделить отдельно. Илья сделал все, что мог, а вот партнеры поддержать не сумели, хотя моментов у нашей команды было предостаточно, но их, как известно нужно реализовывать. Тогда будут и голы, и победы. Но это в первую очередь «головная боль» главного тренера команды.
В целом стоит напомнить, что Олимпийская сборная России является ближайшим резервом национальной команды, а играет как раз, против первых сборных других стран. В таком случае результат можно считать вполне приемлемым, но в любом случае надо выигрывать всегда. Все же швейцарцы далеко не чехи или шведы, и тем более не канадцы. Поэтому два поражения подряд от сборной Швейцарии явный «перебор».
Швейцария - Олимпийская сборная России - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
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