

Проведение ежегодного теннисного турнира «Кубок Кремля» не приносит прибыли. Об этом сообщает агентство «Rambler News Service» со ссылкой на президента Федерации тенниса России (ФТР) и глава совета директоров турнира Шамиля Тарпищева.

По словам, в недалеком прошлом личного тренера по теннису экс-президента России Бориса Ельцина, не один турнир «Кубок Кремля», начиная с 1990 года, не принес прибыли. Однако и убытков также не несет, благодаря солидным вливаниям генерального партнера турнира банка ВТБ.

- ВТБ, выделяет около двухсот миллионов рублей. Условно, если они дадут не двести, а сто миллионов — турнир будет убыточным, - отметил Шамиль Тарпищев.

Общий бюджет на проведение «Кубка Кремля», по словам того же Тарпищева, составляет около шести миллионов долларов.

Отметим, что «Кубок Кремля» проводится каждую осень в Москве с 1990 года. В спортивном комплексе «Олимпийский», являющимся главной ареной турнира, аренда теннисного корта составляет около 70-и тысяч долларов в день.

Фото – официальный сайт «Кубка Кремля»

Константин Родионов