|«Кубок Кремля» не приносит прибыли
|Спорт
|23.04.2017 04:29
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По словам, в недалеком прошлом личного тренера по теннису экс-президента России Бориса Ельцина, не один турнир «Кубок Кремля», начиная с 1990 года, не принес прибыли. Однако и убытков также не несет, благодаря солидным вливаниям генерального партнера турнира банка ВТБ.
- ВТБ, выделяет около двухсот миллионов рублей. Условно, если они дадут не двести, а сто миллионов — турнир будет убыточным, - отметил Шамиль Тарпищев.
Общий бюджет на проведение «Кубка Кремля», по словам того же Тарпищева, составляет около шести миллионов долларов.
Отметим, что «Кубок Кремля» проводится каждую осень в Москве с 1990 года. В спортивном комплексе «Олимпийский», являющимся главной ареной турнира, аренда теннисного корта составляет около 70-и тысяч долларов в день.
Фото – официальный сайт «Кубка Кремля»
Константин Родионов
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