|Лев Иванов: «Ничья закономерный итог матча»
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|24.04.2017 22:55
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- Матч получился интересным в первую очередь для болельщиков и журналистов. На новом великолепном стадионе команды потрудились, забили шесть голов. Счет – 3:3 говорит сам за себя. Невооруженным глазом было видно, что на подъеме играли обе команды, поэтому ничья закономерный итог. Что конкретно не получилось у нас? До игры мы за всю весеннюю часть первенства пропустили три мяча, и сегодня три за одну игру. Объяснение этому есть. У нас не играли два основных защитника, которых я считаю лучшими игроками обороны во всей зоне «Юг». Это Николай Олеников и Руслан Бесланеев. Нет у нас широты состава, поэтому сегодня в защите играл, фактически игрок нападения Олег Николаев. Пару ошибок парень допустил, но считаю, что сыграл он очень достойно. Отмечу несколько моментов, в которых необходимо забивать. Хоть мы и забили трижды, как минимум, еще столько же раз могли поразить ворота соперников еще в первом тайме. В целом я благодарен своим ребятам за проявленную самоотдачу, тем более, накануне одной из важных игр всего сезона против «Армавира». Несмотря на кадровые потери, к слову в следующем мачте не сыграет Виктор Гараев, мы показываем, что команда у нас есть, и она очень сплоченная. Та же молодежь регулярно выходит на поле и бьется наш город, нашу область, что в принципе вы сами видите каждый матч. Считаю, что сегодня моя команда заслужила за игру твердую четверку. Отдельно хочу поблагодарить руководство сочинского клуба за прием, великолепный стадион. Все было на высшем уровне, - рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Ротор-Волгоград» Лев Иванов.
- Игра получилась острой с обилием голевых моментов, как у ворот нашей команды, так и у ворот «Ротора». Мы прекрасно понимали, что играть с лидером будет очень тяжело, учитывая, что у них есть ряд быстрых футболистов. Поэтому фланговую игру в обороне мы проиграли именно этим быстрым ребятам. Боролись, забили три гола, но, учитывая те ошибки, которые мы сегодня допустили в обороне, этого не хватило. Поэтому и результат сегодня - 3:3. Мы сегодня могли и проиграть, и выиграть! Потому что обе команды не отсиживались в обороне. Могли и должны были забивать больше, потому что предпосылки для этого были. Поэтому, какой есть счет – такой и есть, никуда не денешься, - подвел итог наставник ФК «Сочи» Хазрет Дышеков.
В турнирной таблице «Ротор-Волгоград» за шесть туров до окончания первенства продолжает уверенно лидировать, имея в активе 55 очков. Следом расположились «Афипс» (49 очков) и ФК «Армавир» (47).
Следующий матч «Ротор-Волгоград» сыграет в родных стенах 30-го апреля против одного из прямых конкурентов в борьбе за повышение в классе ФК «Армавир». Матч состоится на стадионе «Олимпия». Начало в 16:00.
ФК «Сочи» - ФК «Ротор-Волгоград» - 3:3 (1:1).
Другие результаты 24-го тура:
ФК «Армавир» - «Спартак» (Владикавказ) – 1:0 (1:0).
Фото – официальный сайт ФК «Сочи»
Константин Родионов
Обзор матча «Сочи» - «Ротор-Волгоград». Видео предоставлено пресс-службой ФК «Сочи».
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