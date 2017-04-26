Россиянки узнали соперниц в отборе на ЧМ – 2019

В штаб-квартире УЕФА, расположенной в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочных групп Чемпионата мира – 2019 по футболу, среди женских национальных сборных.

Волею жребия россиянки попали в группу 1, где в соперники им попались сборные Англии, Уэльса, Казахстана и Боснии и Герцеговины. - В целом, жеребьевкой осталась довольна. Скажем так: могло быть и лучше, но могло быть и хуже. В одной группе, к примеру, встретятся Италия, Бельгия, Румыния и Португалия: вот действительно «группа смерти». У нас же все достаточно ровно, без перекосов. Почти все соперники нам знакомы не понаслышке. С Казахстаном мы играли в оборе на ЧМ-2011, дважды крупно победили. Боснию мы два раза обыгрывали в отборочном раунде ЧЕ-2013. С Англией сыграли вничью в финальном раунде ЕВРО-2013, а также проиграли - 2:3 на ЕВРО-2009, причем вели в счете - 2:0. Другое дело, что прошло уже достаточно времени, соперники изменились, и их надо будет тщательно изучать. Сейчас у нас задача-минимум – попасть в плей-офф и побороться за путевку на турнир, ну а в идеале хотелось бы поспорить с Англией за первое место в группе и отобраться на мир напрямую. Сделать это будет очень тяжело, но шансы есть, - прокомментировала итоги жеребьевки пресс-службе РФС главный тренер национальной сборной России Елена Фомина. В других отборочных группах сыграют: Группа 2. Швейцария. Шотландия. Польша. Беларусь. Албания.

Группа 3. Норвегия. Голландия. Ирландия. Словакия. Северная Ирландия.

Группа 4. Швеция. Дания. Украина. Венгрия. Хорватия.

Группа 5. Германия. Исландия. Чехия. Словения. Фарерские острова.

Группа 6. Италия. Бельгия. Румыния. Португалия. Молдова.

Группа 7. Испания. Австрия. Финляндия. Сербия. Израиль. Прямые путевки на Чемпионат мира – 2019 во Францию получат победители семи отборочных групп. Четыре лучших команды, занявшие в группах вторые места, разыграют в серии плей-офф еще одну путевку в финальный раунд мирового первенства. Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Следующая >