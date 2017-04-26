|Россиянки узнали соперниц в отборе на ЧМ – 2019
|Спорт
|26.04.2017 00:58
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- В целом, жеребьевкой осталась довольна. Скажем так: могло быть и лучше, но могло быть и хуже. В одной группе, к примеру, встретятся Италия, Бельгия, Румыния и Португалия: вот действительно «группа смерти». У нас же все достаточно ровно, без перекосов. Почти все соперники нам знакомы не понаслышке. С Казахстаном мы играли в оборе на ЧМ-2011, дважды крупно победили. Боснию мы два раза обыгрывали в отборочном раунде ЧЕ-2013. С Англией сыграли вничью в финальном раунде ЕВРО-2013, а также проиграли - 2:3 на ЕВРО-2009, причем вели в счете - 2:0. Другое дело, что прошло уже достаточно времени, соперники изменились, и их надо будет тщательно изучать. Сейчас у нас задача-минимум – попасть в плей-офф и побороться за путевку на турнир, ну а в идеале хотелось бы поспорить с Англией за первое место в группе и отобраться на мир напрямую. Сделать это будет очень тяжело, но шансы есть, - прокомментировала итоги жеребьевки пресс-службе РФС главный тренер национальной сборной России Елена Фомина.
В других отборочных группах сыграют:
Группа 2. Швейцария. Шотландия. Польша. Беларусь. Албания.
Прямые путевки на Чемпионат мира – 2019 во Францию получат победители семи отборочных групп. Четыре лучших команды, занявшие в группах вторые места, разыграют в серии плей-офф еще одну путевку в финальный раунд мирового первенства.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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