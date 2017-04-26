|Олег Браташ назвал состав на питерский турнир
|Спорт
|26.04.2017 04:55
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- Часть игроков олимпийской команды, принимавшей участие в «Еврочеллендже», продолжит подготовку в составе национальной сборной. Другая – присоединится к нашей команде, она сыграет в возрожденном турнире в Санкт-Петербурге, который называется «Кубок АЛРОСА», - отметил пресс-службе ФХР наставник российских «олимпийцев» Олег Браташ.
На питерский турнир тренерский штаб россиян вызвал 25 хоккеистов:
Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Устинский («Автомобилист»), Андрей Филоненко (ЦСКА).
Защитники: Егор Рыков, Максим Чудинов (оба – СКА), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба – «Локомотив»), Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский, Михаил Науменков, Артем Сергеев (все – ЦСКА), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»).
Нападающие: Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Степан Санников (все – «Сибирь»), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин, Артем Ильенко (все – «Локомотив»), Михаил Воробьев, Кирилл Капризов (оба – «Салават Юлаев»), Вячеслав Основин, Максим Мамин (оба – ЦСКА), Александр Барабанов, Александр Дергачев (оба – СКА).
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
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