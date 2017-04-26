Олег Браташ назвал состав на питерский турнир



С 27-го по 29-е апреля в Санкт-Петербурге состоится хоккейный турнир «Кубок Алроса». Помимо Олимпийской сборной России, в питерском турнире также примут участие национальные команды Норвегии и Словении. 27-го апреля россияне сыграют с Норвегией, а 29-го проэкзаменуют сборную Словении. Матч Норвегия – Словения состоится 28-го апреля.

- Часть игроков олимпийской команды, принимавшей участие в «Еврочеллендже», продолжит подготовку в составе национальной сборной. Другая – присоединится к нашей команде, она сыграет в возрожденном турнире в Санкт-Петербурге, который называется «Кубок АЛРОСА», - отметил пресс-службе ФХР наставник российских «олимпийцев» Олег Браташ.

На питерский турнир тренерский штаб россиян вызвал 25 хоккеистов:

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Устинский («Автомобилист»), Андрей Филоненко (ЦСКА).

Защитники: Егор Рыков, Максим Чудинов (оба – СКА), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба – «Локомотив»), Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский, Михаил Науменков, Артем Сергеев (все – ЦСКА), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»).

Нападающие: Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Степан Санников (все – «Сибирь»), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин, Артем Ильенко (все – «Локомотив»), Михаил Воробьев, Кирилл Капризов (оба – «Салават Юлаев»), Вячеслав Основин, Максим Мамин (оба – ЦСКА), Александр Барабанов, Александр Дергачев (оба – СКА).

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов