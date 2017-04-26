Бойцовский турнир во Фролово

Состоялся открытый турнир городского округа города Фролово по панкратиону среди мальчиков и юношей 2000 - 2007 годов рождения, посвященный памяти первого знаменосца Советского Союза Ильи Сергеева.

В районном центре Фролово Волгоградской области прошел бойцовский турнир по панкратиону. Главной целью турнира являлась популяризация и развитие древнего олимпийского вида единоборств. А также, привлечение молодежи к занятиям спортом, укрепление дружеских отношений со спортсменами городов области и России, подготовка молодого поколения к службе в вооруженных силах РФ. Отметим, что это первый турнир организованный бойцовским клубом «Сталинград» совместно с Всероссийской федерацией панкратиона, под патронажем Администрации городского округа Фролово. В соревновании принимали участие воспитанники уже легендарного главного тренера бойцовского клуба «Сталинград» Игоря Викторовича Кутькова, его сына Александра Кутькова и главного тренера фроловского филиала БК «Сталинград» Сергея Калинина. Отдельно отметим приезд на турнир бойцов из Кисловодска, которых тренирует один из самых титулованных воспитанников бойцовского клуба «Сталинград» Владимир Дубогрей, а также бойцов клуба «Святогор» районного центра Михайловка и старейшего города нашего региона Урюпинска. Турнир прошел на высшем уровне, за что отдельная благодарность заместителю главы Администрации городского округа Фролово В.А. Кибенко, и президенту Всероссийской федерации панкратиона В.М. Степкину. Победители и призеры бойцовского турнира, посвященного памяти первого знаменосца Советского Союза Ильи Сергеева. Весовая категория 30 кг. (10-11 лет).

1 место - Суряков Вадим (ДЮСШ, Фролово).

2 место – Магит Аркадий (БК «Сталинград», Фролово). Весовая категория 33 кг. (12-13 лет). 1 место - Амшаранский Александр (СК «Святогор», Михайловка).

2 место – Пущин Александр (БК «Сталинград», Волгоград).

3 место - Мирзаян Артем (БК «Сталинград», Волгоград). Весовая категория 34 кг. (10-11 лет).

1 место - Савчук Кирилл (ДСЮШ, Фролово).

2 место – Дауров Данил (ДСЮШ, Фролово).

3 место – Попов Вадим (СК «Святогор», Михайловка). Весовая категория 36 кг. (12-13 лет).

1 место - Набиев Магомед (ДСЮШ, Фролово).

2 место – Свищев Максим (БК «Сталинград», Фролово). Весовая категория 38 кг. (10-11 лет).

1 место - Криошин Яков (СК «Святогор», Михайловка).

2 место – Ермилов Глеб (СК «Святогор», Михайловка). Весовая категория 39 кг. (12-13 лет).

1 место - Поляков Данил (ДСЮШ, Фролово).

2 место – Архипов Сергей (СК «Святогор», Михайловка).

3 место – Кульберт Александр (ДСЮШ, Фролово). Весовая категория 42 кг. (12-13 лет).

1 место - Булдыгин Владислав (ДСЮШ, Фролово).

2 место – Синицын Артем (ДСЮШ, Фролово).

3 место – Хирьянов Владислав (БК «Сталинград», Фролово). Весовая категория 46 кг. (12-13 лет).

1 место - Тихонов Алексей (СК «Святогор», Михайловка).

2 место – Атроков Никита (СК «Святогор», Михайловка).

3 место – Ершов Андрей (ДСЮШ, Фролово). Весовая категория 50 кг. (14-15 лет).

1 место - Горбунов Александр (СК «Святогор», Михайловка).

2 место – Оловянников Дмитрий (БК «Сталинград», Фролово).

3 место – Весовая категория 50 кг. (12-13 лет).

1 место - Сидоров Данил (ДСЮШ, Фролово).

2 место – Овсенян Гор (БК «Сталинград», Волгоград). Весовая категория 55 кг. (16-17 лет).

1 место - Летуновский Владислав (ДСЮШ, Фролово).

2 место – Поротько Сергей (БК «Сталинград», Фролово). Весовая категория 55 кг. (14-15 лет).

1 место - Кадыров Антон (ДСЮШ, Фролово).

2 место – Хомич Никита (СК «Святогор», Михайловка).

3 место – Оводков Олег (БК «Сталинград», Фролово). Весовая категория 60 кг. (12-13 лет).

1 место - Валодин Владислав (СК «Святогор», Михайловка).

2 место – Никитин Константин (БК «Сталинград», Фролово).

3 место – Селиверстов Кирилл (БК «Сталинград», Фролово). Весовая категория 60 кг. (16-17 лет).

1 место - Лыков Алексей (БК «Сталинград», Фролово).

2 место – Рогозин Виктор (БК «Сталинград», Волгоград).

3 место – Есаян Самвел (Кисловодск). Весовая категория 65 кг. (16-17 лет).

1 место - Линчинко Игорь (ДСЮШ, Урюпинск).

2 место – Соломин Виталий (БК «Сталинград», Волгоград).

3 место – Воробьев Антон (БК «Сталинград», Волгоград). Весовая категория 66 кг. (12-13 лет).

1 место - Фролов Роман (БК «Сталинград», Волгоград).

2 место – Курин Павел (БК «Сталинград», Фролово). Весовая категория 66 кг. (14-15 лет).

1 место - Гуллакян Нарек (Кисловодск).

2 место – Хрищатый Максим (БК «Сталинград», Волгоград).

3 место – Осипов Артем (БК «Сталинград», Волгоград). Весовая категория 70 кг. (16-17 лет).

1 место - Зайцев Антон (БК «Сталинград», Фролово).

2 место – Сорокин Кирилл (БК «Сталинград», Волгоград).

3 место – Киреев Павел (БК «Сталинград», Фролово). Весовая категория 72 кг. (14-15 лет).

1 место - Цыганов Степан (СК «Святогор», Михайловка).

2 место – Карпенко Богдан (БК «Сталинград», Волгоград).

3 место – Рубанов Михаил (Кисловодск). Весовая категория 75+ кг. (14-15 лет).

1 место - Бабанин Алексей (Кисловодск).

2 место – Соловьев Юрий (Кисловодск). Призеры по номинациям: За волю к победе – Рогозин Виктор (Скейт).

Лучший боец турнира – Лыков Алексей (Велосипед).

Лучшая техника – Есаян Самвел (Перчатки). Общекомандные места: 1. ДЮСШ г. Фролово.

2. СК «Святогор» г. Михайловка

3. БК «Сталинград» г. Фролово, БК «Сталинград» гор. Волгоград. Фото – БК «Сталинград» Константин Родионов Следующая >