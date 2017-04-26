ОАО ЕДКММ
Бойцовский турнир во Фролово Печать
Спорт ВолгоградГлавные новости
26.04.2017 23:48

Бойцовский турнир во Фролово

 Состоялся открытый турнир городского округа города Фролово по панкратиону среди мальчиков и юношей 2000 - 2007 годов рождения, посвященный памяти первого знаменосца Советского Союза Ильи Сергеева.


В районном центре Фролово Волгоградской области прошел бойцовский турнир по панкратиону. Главной целью турнира являлась популяризация и развитие древнего олимпийского вида единоборств. А также, привлечение молодежи к занятиям спортом, укрепление дружеских отношений со спортсменами городов области и России, подготовка молодого поколения к службе в вооруженных силах РФ.

Отметим, что это первый турнир организованный бойцовским клубом «Сталинград» совместно с Всероссийской федерацией панкратиона, под патронажем Администрации городского округа Фролово. В соревновании принимали участие воспитанники уже легендарного главного тренера бойцовского клуба «Сталинград» Игоря Викторовича Кутькова, его сына Александра Кутькова и главного тренера фроловского филиала БК «Сталинград» Сергея Калинина. Отдельно отметим приезд на турнир бойцов из Кисловодска, которых тренирует один из самых титулованных воспитанников бойцовского клуба «Сталинград» Владимир Дубогрей, а также бойцов клуба «Святогор» районного центра Михайловка и старейшего города нашего региона Урюпинска.

Турнир прошел на высшем уровне, за что отдельная благодарность заместителю главы Администрации городского округа Фролово В.А. Кибенко, и президенту Всероссийской федерации панкратиона В.М. Степкину.

 

Бойцовский турнир во Фролово

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители и призеры бойцовского турнира, посвященного памяти первого знаменосца Советского Союза Ильи Сергеева.

Весовая категория 30 кг. (10-11 лет).
1 место - Суряков Вадим (ДЮСШ, Фролово).
2 место – Магит Аркадий (БК «Сталинград», Фролово).

Весовая категория 33 кг. (12-13 лет).

1 место - Амшаранский Александр (СК «Святогор», Михайловка).
2 место – Пущин Александр (БК «Сталинград», Волгоград).
3 место - Мирзаян Артем (БК «Сталинград», Волгоград).

Весовая категория 34 кг. (10-11 лет).
1 место - Савчук Кирилл (ДСЮШ, Фролово).
2 место – Дауров Данил (ДСЮШ, Фролово).
3 место – Попов Вадим (СК «Святогор», Михайловка).

 

Бойцовский турнир во Фролово

 

 

 

 

 

 

 

 

Весовая категория 36 кг. (12-13 лет).
1 место - Набиев Магомед (ДСЮШ, Фролово).
2 место – Свищев Максим (БК «Сталинград», Фролово).

Весовая категория 38 кг. (10-11 лет).
1 место - Криошин Яков (СК «Святогор», Михайловка).
2 место – Ермилов Глеб (СК «Святогор», Михайловка).

Весовая категория 39 кг. (12-13 лет).
1 место - Поляков Данил (ДСЮШ, Фролово).
2 место – Архипов Сергей (СК «Святогор», Михайловка).
3 место – Кульберт Александр (ДСЮШ, Фролово).

Весовая категория 42 кг. (12-13 лет).
1 место - Булдыгин Владислав (ДСЮШ, Фролово).
2 место – Синицын Артем (ДСЮШ, Фролово).
3 место – Хирьянов Владислав (БК «Сталинград», Фролово).

Весовая категория 46 кг. (12-13 лет).
1 место - Тихонов Алексей (СК «Святогор», Михайловка).
2 место – Атроков Никита (СК «Святогор», Михайловка).
3 место – Ершов Андрей (ДСЮШ, Фролово).

Весовая категория 50 кг. (14-15 лет).
1 место - Горбунов Александр (СК «Святогор», Михайловка).
2 место – Оловянников Дмитрий (БК «Сталинград», Фролово).
3 место –

Весовая категория 50 кг. (12-13 лет).
1 место - Сидоров Данил (ДСЮШ, Фролово).
2 место – Овсенян Гор (БК «Сталинград», Волгоград).

Весовая категория 55 кг. (16-17 лет).
1 место - Летуновский Владислав (ДСЮШ, Фролово).
2 место – Поротько Сергей (БК «Сталинград», Фролово).

Весовая категория 55 кг. (14-15 лет).
1 место - Кадыров Антон (ДСЮШ, Фролово).
2 место – Хомич Никита (СК «Святогор», Михайловка).
3 место – Оводков Олег (БК «Сталинград», Фролово).

Весовая категория 60 кг. (12-13 лет).
1 место - Валодин Владислав (СК «Святогор», Михайловка).
2 место – Никитин Константин (БК «Сталинград», Фролово).
3 место – Селиверстов Кирилл (БК «Сталинград», Фролово).

 

Бойцовский турнир во Фролово

 

 

 

 

 

 

 

 

Весовая категория 60 кг. (16-17 лет).
1 место - Лыков Алексей (БК «Сталинград», Фролово).
2 место – Рогозин Виктор (БК «Сталинград», Волгоград).
3 место – Есаян Самвел (Кисловодск).

Весовая категория 65 кг. (16-17 лет).
1 место - Линчинко Игорь (ДСЮШ, Урюпинск).
2 место – Соломин Виталий (БК «Сталинград», Волгоград).
3 место – Воробьев Антон (БК «Сталинград», Волгоград).

Весовая категория 66 кг. (12-13 лет).
1 место - Фролов Роман (БК «Сталинград», Волгоград).
2 место – Курин Павел (БК «Сталинград», Фролово).

Весовая категория 66 кг. (14-15 лет).
1 место - Гуллакян Нарек (Кисловодск).
2 место – Хрищатый Максим (БК «Сталинград», Волгоград).
3 место – Осипов Артем (БК «Сталинград», Волгоград).

Весовая категория 70 кг. (16-17 лет).
1 место - Зайцев Антон (БК «Сталинград», Фролово).
2 место – Сорокин Кирилл (БК «Сталинград», Волгоград).
3 место – Киреев Павел (БК «Сталинград», Фролово).

Весовая категория 72 кг. (14-15 лет).
1 место - Цыганов Степан (СК «Святогор», Михайловка).
2 место – Карпенко Богдан (БК «Сталинград», Волгоград).
3 место – Рубанов Михаил (Кисловодск).

Весовая категория 75+ кг. (14-15 лет).
1 место - Бабанин Алексей (Кисловодск).
2 место – Соловьев Юрий (Кисловодск).

 

Бойцовский турнир во Фролово

 

 

 

 

 

 

 

 

Призеры по номинациям:

За волю к победе – Рогозин Виктор (Скейт).
Лучший боец турнира – Лыков Алексей (Велосипед).
Лучшая техника – Есаян Самвел (Перчатки).

Общекомандные места:

1. ДЮСШ г. Фролово.
2. СК «Святогор» г. Михайловка
3. БК «Сталинград» г. Фролово, БК «Сталинград» гор. Волгоград.

Фото – БК «Сталинград»

Константин Родионов

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru