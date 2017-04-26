|Бойцовский турнир во Фролово
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|26.04.2017 23:48
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Отметим, что это первый турнир организованный бойцовским клубом «Сталинград» совместно с Всероссийской федерацией панкратиона, под патронажем Администрации городского округа Фролово. В соревновании принимали участие воспитанники уже легендарного главного тренера бойцовского клуба «Сталинград» Игоря Викторовича Кутькова, его сына Александра Кутькова и главного тренера фроловского филиала БК «Сталинград» Сергея Калинина. Отдельно отметим приезд на турнир бойцов из Кисловодска, которых тренирует один из самых титулованных воспитанников бойцовского клуба «Сталинград» Владимир Дубогрей, а также бойцов клуба «Святогор» районного центра Михайловка и старейшего города нашего региона Урюпинска.
Турнир прошел на высшем уровне, за что отдельная благодарность заместителю главы Администрации городского округа Фролово В.А. Кибенко, и президенту Всероссийской федерации панкратиона В.М. Степкину.
Победители и призеры бойцовского турнира, посвященного памяти первого знаменосца Советского Союза Ильи Сергеева.
Весовая категория 30 кг. (10-11 лет).
Весовая категория 33 кг. (12-13 лет).
1 место - Амшаранский Александр (СК «Святогор», Михайловка).
Весовая категория 34 кг. (10-11 лет).
Весовая категория 36 кг. (12-13 лет).
Весовая категория 38 кг. (10-11 лет).
Весовая категория 39 кг. (12-13 лет).
Весовая категория 42 кг. (12-13 лет).
Весовая категория 46 кг. (12-13 лет).
Весовая категория 50 кг. (14-15 лет).
Весовая категория 50 кг. (12-13 лет).
Весовая категория 55 кг. (16-17 лет).
Весовая категория 55 кг. (14-15 лет).
Весовая категория 60 кг. (12-13 лет).
Весовая категория 60 кг. (16-17 лет).
Весовая категория 65 кг. (16-17 лет).
Весовая категория 66 кг. (12-13 лет).
Весовая категория 66 кг. (14-15 лет).
Весовая категория 70 кг. (16-17 лет).
Весовая категория 72 кг. (14-15 лет).
Весовая категория 75+ кг. (14-15 лет).
Призеры по номинациям:
За волю к победе – Рогозин Виктор (Скейт).
Общекомандные места:
1. ДЮСШ г. Фролово.
Фото – БК «Сталинград»
Константин Родионов
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