Два поражения на турнире «Делле Национи»



Безрадостно стартовала юношеская сборная России на международном турнире «Делле Национе». В стартовом поединке россияне встречались со сверстниками из Англии и потерпели поражение со счетом – 1:3.

- Это была первая международная игра на уровне сборных для наших юношей. Конечно, определенное волнение у них присутствовало – это было ожидаемо. Думаю, после этого матча ребята поняли, соперники какого класса будут противостоять сборной России в квалификации юношеского Чемпионата Европы-2019 U-17, которая стартует осенью 2018 года. Ребята теперь могут более адекватно оценить свой уровень игры, потому что матчи внутреннего юношеского первенства не идут ни в какое сравнение с международными встречами, - рассказала пресс-службе Российского футбольного союза наставник нашей команды Дмитрий Хомуха.

Англия – Россия - 3:1 (2:0).

Голы: сб. Англии, 19 (1:0). сб. Англии, 25 (2:0). Щетинин, 46 (2:1). сб. Англии, 48 (3:1).

Россия: Сычев, Кирянин, Матвеев, Щетинин, Мухин, Степаненко (Першин, 46), Шмаков (Рабаданов, 60), Чамжаев (Давыдов, 50), Борисенко (Рачков, 60), Мельников (Галкин, 35), Савельев (Мосин, 55).

Удаление: Матвеев, 47 (фол последней надежды).

Випава. Словения.

Во второй встрече россияне противостояли сборной США и снова не смогли добиться положительного результата. Реализуй Савельев пенальти при счете – 1:1, игра могла пойти по совершенно другому сценарию, но в итоге второе поражение подряд.

- Во встрече с США наша команда выглядела лучше, чем в предыдущем поединке с Англией. Мы проанализировали встречу с британцами и внесли определенные корректировки. В целом, мы контролировали ход матча с США, владели территориальным преимуществом, выглядели предпочтительнее соперника. На мой взгляд, должны были побеждать, уж как минимум никак не проигрывать. К сожалению, нас подвели невынужденные ошибки, не хватило концентрации при игре в обороне, - отметил Дмитрий Хомуха.

Россия – США - 1:2 (1:0).

Голы: Борисенко, 10 (1:0). сб. США, 41 (1:1). сб. США, 61 (1:2).

Нереализованный пенальти: Савельев, 52.

Россия: Яворский, Кирянин, Молодняков, Мухин, Щетинин, Степаненко, Шмаков (Першин, 50), Чамжаев (Рабаданов, 55), Борисенко (Мосин, 44), Мельников (Рачков, 58), Савельев.

Виполже. Словения.

Сборной России осталось провести заключительный матч в своей группе против команды Словении и надо полагать, что шансы на продолжение борьбы в турнире у россиян равны нулю.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов