|Два поражения на турнире «Делле Национи»
|Спорт
|27.04.2017 03:58
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- Это была первая международная игра на уровне сборных для наших юношей. Конечно, определенное волнение у них присутствовало – это было ожидаемо. Думаю, после этого матча ребята поняли, соперники какого класса будут противостоять сборной России в квалификации юношеского Чемпионата Европы-2019 U-17, которая стартует осенью 2018 года. Ребята теперь могут более адекватно оценить свой уровень игры, потому что матчи внутреннего юношеского первенства не идут ни в какое сравнение с международными встречами, - рассказала пресс-службе Российского футбольного союза наставник нашей команды Дмитрий Хомуха.
Англия – Россия - 3:1 (2:0).
Во второй встрече россияне противостояли сборной США и снова не смогли добиться положительного результата. Реализуй Савельев пенальти при счете – 1:1, игра могла пойти по совершенно другому сценарию, но в итоге второе поражение подряд.
- Во встрече с США наша команда выглядела лучше, чем в предыдущем поединке с Англией. Мы проанализировали встречу с британцами и внесли определенные корректировки. В целом, мы контролировали ход матча с США, владели территориальным преимуществом, выглядели предпочтительнее соперника. На мой взгляд, должны были побеждать, уж как минимум никак не проигрывать. К сожалению, нас подвели невынужденные ошибки, не хватило концентрации при игре в обороне, - отметил Дмитрий Хомуха.
Россия – США - 1:2 (1:0).
Сборной России осталось провести заключительный матч в своей группе против команды Словении и надо полагать, что шансы на продолжение борьбы в турнире у россиян равны нулю.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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