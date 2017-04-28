|Норвегия в нокауте
|Спорт
|28.04.2017 00:54
|
Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Федерации хоккея России, самой результативной в нашей команде стала самая молодая пятерка. А именно, герои недавнего «бронзового» молодежного Чемпионата мира - Кирилл Капризов, накануне отметивший 20-летний юбилей, Михаил Воробьев, Александр Барабанов и Егор Рыков вместе с Никитой Черепановым забросили четыре шайбы в ворота соперника. Егор Коршков с передачи Александра Полунина, дубль Артема Блажиевского и точный бросок Степана Санникова - другие слагаемые разгрома.
- Сегодня у нас многое получалось, особенно в атаке. Хорошо сыграло звено Воробьева и в принципе понравилось взаимодействие. Без ошибок не обошлось, поэтому будем стараться улучшать свою игру. Игра в меньшинстве? Завтра всю тренировку будем отрабатывать этот компонент, - отметил после игры главный тренер Олимпийской сборной России Олег Браташ.
Следующий матч на «Кубке Алроса» сборная России сыграет в субботу 29-го апреля против команды Словении.
Норвегия - Олимпийская сборная России – 2:8 (0:4, 1:2, 1:2).
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
00:54
Норвегия в нокауте
-
27.04.2017 18:20
В Волгоградской области без вести пропали две 14-летние школьницы
-
27.04.2017 18:02
У поезда Волгоград – Суровикино изменится расписание
-
27.04.2017 17:26
Волгоградец насиловал на улице малолетних мальчиков
-
27.04.2017 17:09
Волгоградец за алкоголь предоставлял квартиру наркоманам
-
27.04.2017 17:07
В Волгограде устанавливают новый арт-объект к ЧМ-2018
-
27.04.2017 16:41
Руководство УК обмануло жильцов на 9 миллионов рублей
-
27.04.2017 16:39
Под Волгоградом школьник скончался после одурманивания газом из баллона
-
27.04.2017 15:50
В Волгограде хозяйка «Гипермаркета кредитов» получила 5 лет тюрьмы
-
27.04.2017 15:39
Волжский суд снова будет решать судьбу "золотого мальчика" Романа Яковлева
-
27.04.2017 15:08
Ольга Писпанен ответила на обвинения Ходорковского в финансировании Навального
-
27.04.2017 14:31
В Волгограде состоится II Международная конференция городов памяти
-
27.04.2017 14:20
Водоемы Волгоградской области обработают от клещей и комаров
-
27.04.2017 14:02
Египет вводит с июля электронные визы для туристов