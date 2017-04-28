

В стартовом поединке «Кубка Алроса» в Санкт-Петербурге российские «олимпийцы» встречались с командой Норвегии, и в прямом смысле слова проехались по ней «катком», либо, выражаясь боксерским языком, отправили в глубокий нокаут.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Федерации хоккея России, самой результативной в нашей команде стала самая молодая пятерка. А именно, герои недавнего «бронзового» молодежного Чемпионата мира - Кирилл Капризов, накануне отметивший 20-летний юбилей, Михаил Воробьев, Александр Барабанов и Егор Рыков вместе с Никитой Черепановым забросили четыре шайбы в ворота соперника. Егор Коршков с передачи Александра Полунина, дубль Артема Блажиевского и точный бросок Степана Санникова - другие слагаемые разгрома.

- Сегодня у нас многое получалось, особенно в атаке. Хорошо сыграло звено Воробьева и в принципе понравилось взаимодействие. Без ошибок не обошлось, поэтому будем стараться улучшать свою игру. Игра в меньшинстве? Завтра всю тренировку будем отрабатывать этот компонент, - отметил после игры главный тренер Олимпийской сборной России Олег Браташ.

Следующий матч на «Кубке Алроса» сборная России сыграет в субботу 29-го апреля против команды Словении.

Норвегия - Олимпийская сборная России – 2:8 (0:4, 1:2, 1:2).

Голы: 0:1 – Воробьев (Рыков, Капризов), 01:21; 0:2 – Коршков (Полунин), 05:03; 0:3 – Капризов, 13:32; 0:4 – Блажиевский (Основин, Сергеев), 15:01; 0:5 – Барабанов (Капризов, Воробьев), 29:01, бол.; 0:6 – Капризов (Рыков, Воробьев), 34:05; 1:6 – Мартинсен, 36:15, бол.; 2:6 – Хейер (Медбю), 52:41, бол.; 2:7 – Блажиевский (Барабанов), 55:25; 2:8 – Санников (Ильенко), 57:05.

Россия: Шестеркин (Устинский), Арзамасцев - Чудинов, Шумаков - Шалунов - Санников.Рыков - Черепанов, Капризов - Воробьев - Барабанов. Рафиков - Манухов, Полунин - Красковский - Коршков. Сергеев - Блажиевский. Дергачев - Основин - Мамин. Ильенко.

Вратари: Шестеркин – Лиллегренн.

Броски: 39:64; Вбрасывания: 17;39; Броски в створ: 14:45; Блокированные броски: 5:12.

Силовые приемы: 8:12; Фол против игрока: 3:4; Штраф: 10:10.

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов