|Россияне не будут судить «Кубок Конфедераций» - 2017
|Спорт Главные новости
|28.04.2017 04:15
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- Арбитры, получившие назначение на матчи Кубка Конфедераций, в ближайшее время пройдут интенсивную подготовку по программе Судейского департамента FIFA. Она будет включать теоретические и практические занятия. Основной упор будет сделан на единую интерпретацию правил игры, последовательность решений, понимание футбола, чтение игры, выбор позиции на поле, командную работу и знакомство с различными вариантами футбольного менталитета. Все арбитры являются кандидатами на обслуживание матчей главного футбольного турнира планеты, который пройдет в следующем году в России, и такой важный и представительный турнир, как «Кубок Конфедераций FIFA» - 2017, очень важен для их подготовки. Мы уверены, что они проведут матчи Кубка на самом высоком уровне, - цитирует официальный сайт РФС главу Судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллину.
Отметим, что на «Кубке Конфедераций» впервые будет опробована в качестве эксперимента система видеоповторов. Видеопомощники будут находиться в комнате видеооператоров, где смогут получать доступ к изображениям со всех камер, и тем самым сообщать главному арбитру матча информацию, которая позволит избежать ошибок, влияющих на результат игры.
Фото – официальный сайт ФИФА
Константин Родионов
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