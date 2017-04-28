Россияне не будут судить «Кубок Конфедераций» - 2017

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила арбитров, которые будут обслуживать матчи «Кубка Конфедераций».

Российские футбольные арбитры не попали в список на обслуживание матчей грядущего «Кубка Конфедераций». Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. Работать на турнире будут девять бригад арбитров. По мнению ФИФА, лучше других проведут матчи «КК» три бригады из Европы, если быть точнее из Сербии, Словении и Италии. По две бригады будут представлять Южную Америку – Колумбия и Аргентина, и Азию – Иран и Саудовская Аравия. По одной бригаде арбитров приедут из Африки и Северной Америки – Сенегал и США. - Арбитры, получившие назначение на матчи Кубка Конфедераций, в ближайшее время пройдут интенсивную подготовку по программе Судейского департамента FIFA. Она будет включать теоретические и практические занятия. Основной упор будет сделан на единую интерпретацию правил игры, последовательность решений, понимание футбола, чтение игры, выбор позиции на поле, командную работу и знакомство с различными вариантами футбольного менталитета. Все арбитры являются кандидатами на обслуживание матчей главного футбольного турнира планеты, который пройдет в следующем году в России, и такой важный и представительный турнир, как «Кубок Конфедераций FIFA» - 2017, очень важен для их подготовки. Мы уверены, что они проведут матчи Кубка на самом высоком уровне, - цитирует официальный сайт РФС главу Судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллину. Отметим, что на «Кубке Конфедераций» впервые будет опробована в качестве эксперимента система видеоповторов. Видеопомощники будут находиться в комнате видеооператоров, где смогут получать доступ к изображениям со всех камер, и тем самым сообщать главному арбитру матча информацию, которая позволит избежать ошибок, влияющих на результат игры. Фото – официальный сайт ФИФА Константин Родионов Следующая >