Третье поражение на турнире «Делле Национи»

Юношеская сборная России по футболу (игроки 2002 года рождения) сыграла заключительный поединок группового раунда на турнире «Делле Национи».

Далеко не самым удачным можно назвать выступление российских юношей на международном турнире «Делле Национи», который проходит сразу в трех странах - Италии, Австрии и Словении. Если не откровенно плохим. Проиграв сначала сверстникам из Англии (1:3), а затем команде США (1:2), российская сборная потеряла все шансы на выход из группы, а если быть точнее борьбу за призовые места. В заключительной игре группового раунда наша команда встречалась со Словенией, и опять не смогла победить. Пропустив гол уже в самом дебюте игры, россияне за весь матч так и не смогли найти ключи к воротам словенской сборной. В итоге последнее место в группе и путевка в так называемый утешительный финал, а именно мини-турнир за 5-е – 12-е места. - Претензий к ребятам по самоотдаче, желанию в прошедших трех матчах на турнире нет. Пока они не в состоянии качественно выполнять те игровые принципы, на которые мы ориентируемся в работе. Мы выступаем на турнире не сильнейшим составом, и это сказывается, когда мы встречаемся с соперниками высокого уровня, организованными командами. Сейчас у нас будет день перерыва на турнире – до этого мы играли три дня подряд – это серьезная нагрузка для юных футболистов, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер сборной России Дмитрий Хомуха. Словения – Россия - 1:0 (1:0).

Гол: сб. Словении, 2.

Россия: Сычев, Кирянин, Давыдов (Молодняков, 29), Щетинин, Матвеев (Мухин, 41), Першин (Шмаков, 41), Степаненко, Рабаданов (Чамжаев, 36), Рачков (Мельников, 29), Галкин (Борисенко, 29), Мосин (Савельев, 36).

Удаление: Борисенко, 70. Другие результаты третьего тура: Португалия – Япония - 1:2

Италия – ОАЭ - 2:0

Малайзия – Хорватия - 0:1

Австрия – Мексика - 1:3

Англия – США - 3:2 Положение команд по итогам группового этапа турнира «Делле Национи». Группа «А»: 1. Португалия – 6 очков. 2. Япония – 5. 3. Италия – 4. 4. ОАЭ – 1.

Группа «В»: 1. Мексика – 9 очков. 2. Австрия – 6. 3. Хорватия – 3. 4. Малайзия - 0.

Группа «С»: 1. Англия – 9 очков. 2. США – 6. 3. Словения - 3. 4. Россия – 0. Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Следующая >