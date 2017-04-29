|Третье поражение на турнире «Делле Национи»
|Спорт Главные новости
|29.04.2017 02:34
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- Претензий к ребятам по самоотдаче, желанию в прошедших трех матчах на турнире нет. Пока они не в состоянии качественно выполнять те игровые принципы, на которые мы ориентируемся в работе. Мы выступаем на турнире не сильнейшим составом, и это сказывается, когда мы встречаемся с соперниками высокого уровня, организованными командами. Сейчас у нас будет день перерыва на турнире – до этого мы играли три дня подряд – это серьезная нагрузка для юных футболистов, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер сборной России Дмитрий Хомуха.
Словения – Россия - 1:0 (1:0).
Другие результаты третьего тура:
Португалия – Япония - 1:2
Положение команд по итогам группового этапа турнира «Делле Национи».
Группа «А»: 1. Португалия – 6 очков. 2. Япония – 5. 3. Италия – 4. 4. ОАЭ – 1.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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02:34
Третье поражение на турнире «Делле Национи»
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