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Женская «молодежка» проведет сбор в Словении Печать
Спорт
30.04.2017 00:04

Женская «молодежка» проведет сбор в Словении

 Женская молодежная сборная России по футболу в рамках подготовки к Элитному раунду отбора на ЕВРО – 2017 U-19 проведет учебно-тренировочный сбор в Словении.


Женская «молодежка» с 26-го по 31-е мая сыграет в решающем, Элитном раунде отбора на Чемпионат Европы – 2017 U-19 в Венгрии. Помимо хозяек мини-турнира, конкуренцию россиянкам составят сборные Испании и Бельгии. Финальный турнир европейского первенства пройдет с 8-го по 20-е августа в Северной Ирландии. Помимо команды-хозяйки ЕВРО – 2017 U-19, в турнире выступят победители шести отборочных групп Элитного раунда, а также одна сборная, имеющая лучшие показатели среди команд, занявших вторые места.

В рамках подготовки к решающему отборочному раунду на ЕВРО – 2017, россиянки под руководством исполняющего обязанности старшего тренера Евгения Портного, проведут учебно-тренировочный сбор в Словении. Сбор пройдет с 13-го по 24-е мая. На 16-е мая запланирован контрольный поединок с молодежной сборной Словении, соперник по второму спаррингу определится позже.

- В конце мая наша команда примет участие в Элитном раунде женского Чемпионата Европы-2017 U-19. За выход в финальную часть турнира мы поборемся с шестикратным финалистом ЕВРО командой Испании, Бельгией и хозяйкой отборочного мини-турнира Венгрией. Все сборные, которые пробились в Элитный раунд, – очень достойные соперники, но, конечно, в нашей группе выделяются испанки, которые три последних сезона кряду останавливались в шаге от победы на Чемпионатах Европы, - рассказал пресс-службе Российского футбольного союза и.о. старшего тренера женской «молодежки» Евгений Портнов.

На УТС в Словении тренерский штаб россиянок вызвал 18 футболисток.

Вратари: Екатерина Петухова («Россиянка» Московская область), Наталья Становова («Кубаночка-РЦСП по ИВС» Краснодар).

Защитники: Мария Алексеева, Дарья Лукьянова, Маргарита Мануйлова (все – «Россиянка» Московская область), Ольга Волошина («Чертаново» Москва), Алина Лихота, Виктория Шкода (обе – «Кубаночка-РЦСП по ИВС» Краснодар).

Полузащитники: Ксения Алпатова («Уфа» Уфа), Валерия Беспаликова, Дарья Яковлева (обе – ЦСКА Москва), Алена Гусева («Россиянка» Московская область), Виктория Дубова, Диана Кузьмина (обе – «Чертаново» Москва), Алена Рузина (СШОР №27 «Сокол» Москва), Анна Самойленко («Кубаночка-РЦСП по ИВС» Краснодар).

Нападающие: Вероника Куропаткина (без клуба), София Шишкина («Звезда-2005» Пермь).

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

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