|Женская «молодежка» проведет сбор в Словении
|Спорт
|30.04.2017 00:04
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В рамках подготовки к решающему отборочному раунду на ЕВРО – 2017, россиянки под руководством исполняющего обязанности старшего тренера Евгения Портного, проведут учебно-тренировочный сбор в Словении. Сбор пройдет с 13-го по 24-е мая. На 16-е мая запланирован контрольный поединок с молодежной сборной Словении, соперник по второму спаррингу определится позже.
- В конце мая наша команда примет участие в Элитном раунде женского Чемпионата Европы-2017 U-19. За выход в финальную часть турнира мы поборемся с шестикратным финалистом ЕВРО командой Испании, Бельгией и хозяйкой отборочного мини-турнира Венгрией. Все сборные, которые пробились в Элитный раунд, – очень достойные соперники, но, конечно, в нашей группе выделяются испанки, которые три последних сезона кряду останавливались в шаге от победы на Чемпионатах Европы, - рассказал пресс-службе Российского футбольного союза и.о. старшего тренера женской «молодежки» Евгений Портнов.
На УТС в Словении тренерский штаб россиянок вызвал 18 футболисток.
Вратари: Екатерина Петухова («Россиянка» Московская область), Наталья Становова («Кубаночка-РЦСП по ИВС» Краснодар).
Защитники: Мария Алексеева, Дарья Лукьянова, Маргарита Мануйлова (все – «Россиянка» Московская область), Ольга Волошина («Чертаново» Москва), Алина Лихота, Виктория Шкода (обе – «Кубаночка-РЦСП по ИВС» Краснодар).
Полузащитники: Ксения Алпатова («Уфа» Уфа), Валерия Беспаликова, Дарья Яковлева (обе – ЦСКА Москва), Алена Гусева («Россиянка» Московская область), Виктория Дубова, Диана Кузьмина (обе – «Чертаново» Москва), Алена Рузина (СШОР №27 «Сокол» Москва), Анна Самойленко («Кубаночка-РЦСП по ИВС» Краснодар).
Нападающие: Вероника Куропаткина (без клуба), София Шишкина («Звезда-2005» Пермь).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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