|Российские «олимпийцы» выиграли «Кубок Алроса»
|Спорт Главные новости
|30.04.2017 03:14
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- Сегодня мы реализовали свои моменты и за счет этого смогли достичь преимущества в счете. В обороне мы стали допускать ошибки, за которые нас и наказал соперник. До конца старались, и главное победили, молодцы. Польза от олимпийской команды очевидна – ребята, которые здесь играют, получают международный опыт, и за этот год мы смогли просмотреть большое количество игроков. Ильенко изначально ехал 13-м нападающим, но этот игрок универсален, и он может заменить любого, и сегодня получилось довольно удачно. По итогам турнира буду рекомендовать главному тренеру национальной сборной четверых игроков, - рассказал пресс-службе Федерации хоккея России наставник нашей команды Олег Браташ.
Олимпийская сборная России – Словения – 5:3 (2:0, 2:2, 1:1).
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
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