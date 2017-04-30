Российские «олимпийцы» выиграли «Кубок Алроса»

Олимпийская сборная России по хоккею в заключительной игре «Кубка Алроса» обыграла сборную Словении.

Разгромив в первом поединке сборную Норвегии – 8:2, Олимпийская сборная России и во второй игре одержала победу. На этот раз над сборной Словении. К 30-й минуте матча россияне вели со счетом – 3:0, и впоследствии, хоть и пропустили три шайбы, забив еще две, одержали победу. «Кубок Алроса» краткосрочный турнир, с участием трех сборных команд. Две победы обеспечили российским «олимпийцам» победу в питерском турнире. - Сегодня мы реализовали свои моменты и за счет этого смогли достичь преимущества в счете. В обороне мы стали допускать ошибки, за которые нас и наказал соперник. До конца старались, и главное победили, молодцы. Польза от олимпийской команды очевидна – ребята, которые здесь играют, получают международный опыт, и за этот год мы смогли просмотреть большое количество игроков. Ильенко изначально ехал 13-м нападающим, но этот игрок универсален, и он может заменить любого, и сегодня получилось довольно удачно. По итогам турнира буду рекомендовать главному тренеру национальной сборной четверых игроков, - рассказал пресс-службе Федерации хоккея России наставник нашей команды Олег Браташ. Олимпийская сборная России – Словения – 5:3 (2:0, 2:2, 1:1).

Голы: 1:0 – Шалунов, 06:56; 2:0 – Санников (Арзамасцев, Чудинов), 12:41; 3:0 – Ильенко (Шалунов, Санников), 30:05; 3:1 – Голичич (Подлипник, Родман), 34:17; 4:1 – Барабанов (Капризов, Черепанов), 37:15; 4:2 – Муршак (Еглич), 39:52, бол.; 4:3 – Ограеншек (Мусич), 44:29; 5:3 – Шалунов, 58:53, ПВ.

Броски: 42:58; Броски в створ: 25:29; Вбрасывания: 24:14.

Блокированные броски: 15:8; Силовые приемы: 6:7; Фол против игрока: 2:2.

Штраф: 4:6.

Санкт-Петербург. ЛД «Юбилейный». 5604 зрителя. Фото – официальный сайт ФХР Константин Родионов Следующая >