ОАО ЕДКММ
Российские «олимпийцы» выиграли «Кубок Алроса» Печать
Спорт Главные новости
30.04.2017 03:14

Российские «олимпийцы» выиграли «Кубок Алроса»

 Олимпийская сборная России по хоккею в заключительной игре «Кубка Алроса» обыграла сборную Словении.


Разгромив в первом поединке сборную Норвегии – 8:2, Олимпийская сборная России и во второй игре одержала победу. На этот раз над сборной Словении. К 30-й минуте матча россияне вели со счетом – 3:0, и впоследствии, хоть и пропустили три шайбы, забив еще две, одержали победу. «Кубок Алроса» краткосрочный турнир, с участием трех сборных команд. Две победы обеспечили российским «олимпийцам» победу в питерском турнире.

- Сегодня мы реализовали свои моменты и за счет этого смогли достичь преимущества в счете. В обороне мы стали допускать ошибки, за которые нас и наказал соперник. До конца старались, и главное победили, молодцы. Польза от олимпийской команды очевидна – ребята, которые здесь играют, получают международный опыт, и за этот год мы смогли просмотреть большое количество игроков. Ильенко изначально ехал 13-м нападающим, но этот игрок универсален, и он может заменить любого, и сегодня получилось довольно удачно. По итогам турнира буду рекомендовать главному тренеру национальной сборной четверых игроков, - рассказал пресс-службе Федерации хоккея России наставник нашей команды Олег Браташ.

Олимпийская сборная России – Словения – 5:3 (2:0, 2:2, 1:1).
Голы: 1:0 – Шалунов, 06:56; 2:0 – Санников (Арзамасцев, Чудинов), 12:41; 3:0 – Ильенко (Шалунов, Санников), 30:05; 3:1 – Голичич (Подлипник, Родман), 34:17; 4:1 – Барабанов (Капризов, Черепанов), 37:15; 4:2 – Муршак (Еглич), 39:52, бол.; 4:3 – Ограеншек (Мусич), 44:29; 5:3 – Шалунов, 58:53, ПВ.
Броски: 42:58; Броски в створ: 25:29; Вбрасывания: 24:14.
Блокированные броски: 15:8; Силовые приемы: 6:7; Фол против игрока: 2:2.
Штраф: 4:6.
Санкт-Петербург. ЛД «Юбилейный». 5604 зрителя.

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru