Волгоградский «Ротор» потерпел поражение на своем поле в матче 25-го тура Профессиональной футбольной лиги зоны «Юг».

Центральный поединок 25-го тура «Ротор-Волгоград» - ФК «Армавир», прошедший на волгоградском стадионе «Олимпия» завершился победой гостей. Открыв в первом тайме счет, усилием лучшего голеадора команды Алексея Жданова, волгоградцы не смогли развить успех, а во второй половине и вовсе получили два гола в собственные ворота. У гостей отличились и Денис Клопков и Альберт Гаджибеков, к слову побывавший в свое время на просмотре в Волгограде, но по каким-то причинам не подошедший нашей команде. «Ротор» по-прежнему остается во главе турнирной таблицы (55 очков), но у занимающего вторую строчку «Афипса» (52 очка), в запасе не сыгранный поединок 17-го тура в Ставрополе против местного «Динамо». Третье место занимает ФК «Армавир» (50 очков). - Нам в очередной раз не хватило футбольного ресурса, я имею в виду игроков. Каждую игру мы кого-нибудь теряем. Сегодня очень не хватало на поле Николая Оленикова и Виктора Гараева. Могут подумать, что я тут сижу и оправдываюсь, но я говорю правду. У «Армавира» опытная команда, достаточно только посмотреть, кто у них сидит на «лавке», а там игроки, поигравшие в Первой и Премьер-лиге. У нас же вы сами видели, тот же Олег Николаев играет и слева, и справа, и в защите, и бежит в атаку. Парень 1998 года рождения и тащит на себе такой груз. Все потому что, еще раз скажу, что нет у нас людей, нет квалифицированных футболистов, способных заменить травмированных. Если бы ставили задачу изначально выйти в ФНЛ, то зимой надо было брать игроков, укрепляться. Стоит одному нашему игроку получить карточку, и сразу приходиться тасовать состав, а заменять дисквалифицированного или травмированного, должен равноценный футболист. А у нас на замене совсем необстрелянные молодые ребята, хотя выходят и бьются, и претензий к ним у меня нет. В сегодняшнем матче сыграл свою негативную роль один отрезок, когда мы фактически сами привезли себе первый гол. На этой горбатой поляне нельзя играть поперек, как сыграл наш защитник, в итоге получился перехват и гол. Сколько просили укатать поле, все бесполезно. Такие ошибки, тем более в игре с таким клубом, какие допустили Сечин, Поляков, нельзя допускать. Конкретно к лидерам команды у меня большие претензии. Во втором тайме мы откровенно подсели, что было видно невооруженным глазом. Еще ничего не потеряно, мы продолжаем лидировать, но отмечу, что выигрывает тот, кому это нужнее. Тяжелый календарь, плюс навалились на нас карточки и травмы. Некоторые ребята выходят играть на уколах, но это в целом наши проблемы. Сдаваться мы не собираемся и продолжим биться в оставшихся играх, - подвел итог на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Ротор-Волгоград» Лев Иванов. - Мы сегодня начали игру скованно. Выездной матч, не очень хорошего качества газон. В первом тайме мы несмело атаковали, и так скажем, неумело оборонялись. Самую большую опасность для нашей команды представлял Алексей Жданов, и как в воду смотрели. Подача с фланга и именно Жданов забил нам гол. После пропущенного гола немного успокоились, поняли, что отступать нам некуда и надо идти вперед. Во втором тайме на поле вышел Мязин, стало больше получаться в атаке, получили в середине поля преимущество и дважды его реализовали. А по большому счету сегодня игра была равной, и также мог победить и «Ротор», но нам повезло больше. Стараюсь всегда не комментировать работу арбитров, но сегодня не могу сдержаться. Судья Смирнов уникальный парень в кавычках, то, что он творить на поле не иначе как беспределом, я назвать не могу. Судья неотъемлемая часть игры, поэтому я про него и сказал, - отметил наставник ФК «Армавир» Арсен Папикян. Следующий матч «Ротор-Волгоград» сыграет на выезде 7-го мая. В рамках 26-го тура первенства ПФЛ зоны «Юг» наша команда встретиться в поселке Песчанокопское Ростовской области с местным коллективом «Чайка», обыгравшей в первом круге волгоградцев на стадионе «Олимпия» со счетом – 3:0. Отметим, что «Чайку» возглавляет экс-наставник и защитник «Ротора» девяностых годов прошлого века Валерий Бурлаченко. «Ротор-Волгоград» - ФК «Армавир» - 1:2 (1:0).

Голы: Жданов, 19 (1:0); Клопков, 50 (1:1); Гаджибеков, 67 (1:2).

«Ротор-Волгоград»: Поляков, Бесланеев, Сидоричев (Шудров, 89), Ионов, Николаев, Халваши, Сечин (Калошин, 85), Нестеров (Каташевский, 53), Крутов, Стуканов (Акимов, 57, Борисов, 78), Жданов.

ФК «Армавир»: Матюша, Мирошниченко, Бекетов, Гаджибеков, Духнов, Клопков, Войдель (Борисов, 79), Лусикян (Мастерной, 90), Соловьев, Турик (Мязин, 46), Падерин (Кочубей, 90).

Предупреждения: Лусикян, 12; Сидоричев, 42; Мирошниченко, 65; Мязин, 72; Бесланеев, 80.

Удаление: Мязин, 72.

Судья: С. Смирнов (Краснодар).

Волгоград. Стадион «Олимпия». 2800 зрителей. Другие результаты 25-го тура: «Афипс» (пос. Афипский) – «Дружба» (Майкоп) – 3:1 (1:0).

«Кубань-2» (Краснодар) – «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – 1:2 (0:1).

СКА (Ростов-на-Дону) – ФК «Краснодар-2» (Краснодар) – 2:3 (2:2).

«Черноморец» (Новороссийск) – ФК «Сочи» - 2:1 (2:0).

«Спартак» (Владикавказ) – «Чайка» (Песчанокопское) – 3:1 (1:0).

«Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Ангушт» (Назрань) – 0:1 (0:1).

«Динамо» (Ставрополь) – «Легион Динамо» (Махачкала) – 0:0. Константин Родионов,

фото автора. Голы матча «Ротор-Волгоград» - ФК «Армавир». Видео предоставлено пресс-службой ФК «Армавир». Следующая >