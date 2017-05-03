Лев Иванов покинул «Ротор-Волгоград»

Главный тренер футбольного клуба «Ротор-Волгоград» Лев Иванов объявил о своей отставке.

Наставник лидера зоны «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги Лев Иванов написал заявление о добровольной отставке. Об этом сообщил «Единый фан-портал» со ссылкой на самого Льва Иванова, который подтвердил данную информацию в телефонном разговоре с журналистами сайта болельщиков ФК «Ротор». Чуть позже информацию подтвердил и экс-официальный сайт ликвидированного в 2015 году ФК «Ротор», а ныне являющийся официальным порталом Академии «Ротор». 2 мая, заявление Льва Иванова подписал генеральный директор ФК «Ротор-Волгоград» Андрей Рекечинский. Решение об отставке, уже бывший наставник принял спустя два дня после проигранного матча одному из прямых конкурентов «сине-голубых» в борьбе за путевку в ФНЛ - ФК «Армавир». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Могилевский. От себя стоит добавить, что отставка Льва Иванова, причем по собственной воле, была предсказуема. Это также было заметно по эмоциям Льва Викторовича на послематчевой пресс-конференции после игры с «Армавиром». Волею «высшего руководства» команды, и в первую очередь в лице губернатора области, Лев Иванов был поставлен в совершенно непонятные условия. С одной сторону, по ходу сезона клуб «озадачили» обязательным выходом в ФНЛ, но с другой заявили, что играть в команде должны только местные воспитанники. Это, конечно же, прекрасно, однако после серии травм и желтых карточек, получение которых футболистами в играх попросту неизбежное обстоятельство, у главного тренера под рукой фактически не осталось игроков. В том смысле, что заменять травмированных и отбывающих дисквалификацию пришлось вчерашними школьниками, которые при всем к ним уважении, еще просто необстрелянные юнцы. Здесь же просматривается и странная логика «высшего руководства» команды. Что-то вроде выход в ФНЛ подавай в обязательном порядке, но сделай это с тем материалом, который имеешь под рукой, а на большее не рассчитывай. Выглядит это примерно так: «Денег нет, но вы дайте результат». Знакомо, не правда ли? А кто в первую очередь, обеспечивает сегодняшний результат, то есть первое место в зоне «Юг». Смотрите сами: Руслан Бесланеев (18-го июня отметит 35-летие), Алексей Жданов (35 лет), Николай Олеников (24-го мая отметит 42-й день рождения), Сергей Сечин (31 год), Александр Сидоричев (32 года), Илья Ионов (27 июля исполнится 32 года), Виктор Борисов (32 года). Большой респект, уважение и благодарность к этим легендарным ребятам, но дорогие учредители клуба, они же не роботы и само собой не вечны. Прибавим к вышеперечисленным игрокам: голкипера Валерия Полякова (13 июля справит 28-летие), Дмитрия Губочкина (26 лет), Евгения Калошина (27 июля - 23 года), Игоря Крутова (24 июня – 22 года), Виктора Гараева (17 мая -24 года), Евгения Стуканова (21 год), Каху Халваши (24 гола), Артема Каташевского (23 года) и Олега Николаева (21 мая – 19 лет). Остальные, как уже упоминалось, вчерашние школьники, по сути, еще совершенно не готовые решать глобальные задачи, а уж тем более, выступать на уровне ФНЛ. Это по факту вся команда, благодаря которой достигнут тот результат, который есть сегодня, и который учредители клуба, точнее Администрация Волгоградской области, явно не ожидали. Однозначно, первое место, не входило в текущие планы «высшего руководства». Отсюда и непонятные «приказы» сначала избавиться от якобы не местных футболистов, а когда команда продолжила восхождение, то поставили задачу занять первое место. Вот тут и кроется еще одна интрига. Денег нет, выбывших игроков заменить не кем, тут и путевка в ФНЛ может уплыть из рук. Вот тогда и тренерскому штабу можно будет официально указать на дверь, за якобы не выполненную поставленную цель. По всей видимости, именно это и предчувствовал Лев Иванов в недалеком будущем, и чтобы не быть уволенным, решил уйти сам.

Нам же остается лишь сожалеть о принятом Львом Викторовичем решении, и пожелать ему дальнейших успехов в тренерской карьере, в любом другом клубе, если в родном городе-герое его труд по достоинству оценить не захотели. Здесь читатели поймут, кто имеется в виду, речь явно не о болельщиках нашего любимого и многострадального клуба. Константин Родионов,

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