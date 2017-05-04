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Бразилия лидер, Россия на своем «законном» месте Печать
Спорт
04.05.2017 23:57

Бразилия лидер, Россия на своем «законном» месте

 Международная федерация футбола (ФИФА) составила майский рейтинг национальных сборных.


Первая десятка рейтинга национальных футбольных сборных осталась совершенно без изменений, кроме смены лидера. Сборную Аргентины с первой строчки потеснили вечные «заклятые друзья» бразильцы. «Кудесники мяча» возглавили таблицу мирового рейтинга. Сборная России продолжает занимать уже ставшее привычным место в седьмой десятке, которое также является антирекордным за всю историю отечественного футбола, что в принципе, давно никого не удивляет. Команда Станислава Черчесова находится на 61-й позиции.

Из стран бывшего Советского Союза выше российской сборной стоит Украина (37 место) и Узбекистан (60). Далее место в первой сотне сохранили – Армения (67), Белоруссия (78), Азербайджан (87), и заскочившая в сотню по итогам апреля сборная Эстонии (100 место). На 101-й строчке Литва, 104-ю забронировал за собой Казахстан. Грузия занимает 122-ю позицию, недалеко от грузин расположилась сборные Латвии (124) и Киргизии (128). На 138-ом месте Таджикистан, Туркменистан – 140-й, и хуже всех дела обстоят у сборной Молдовы, которая потеряв одну позицию, занимает 159 место в мировом рейтинге ФИФА.

Майский рейтинг-лист ФИФА.

1 (2). Бразилия - 1672 очка,
2 (1). Аргентина - 1603,
3 (3). Германия - 1464,
4 (4). Чили - 1411,
5 (5). Колумбия - 1348,
6 (6). Франция - 1294,
7 (7). Бельгия - 1281,
8 (8). Португалия - 1259,
9 (9). Швейцария - 1212,
10 (10). Испания - 1204...

61 (61). РОССИЯ - 561.

В аналогичном рейтинге лучших женских национальных команд мира сборная России занимает 25-ое место.

Константин Родионов

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