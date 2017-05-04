Бразилия лидер, Россия на своем «законном» месте



Первая десятка рейтинга национальных футбольных сборных осталась совершенно без изменений, кроме смены лидера. Сборную Аргентины с первой строчки потеснили вечные «заклятые друзья» бразильцы. «Кудесники мяча» возглавили таблицу мирового рейтинга. Сборная России продолжает занимать уже ставшее привычным место в седьмой десятке, которое также является антирекордным за всю историю отечественного футбола, что в принципе, давно никого не удивляет. Команда Станислава Черчесова находится на 61-й позиции.

Из стран бывшего Советского Союза выше российской сборной стоит Украина (37 место) и Узбекистан (60). Далее место в первой сотне сохранили – Армения (67), Белоруссия (78), Азербайджан (87), и заскочившая в сотню по итогам апреля сборная Эстонии (100 место). На 101-й строчке Литва, 104-ю забронировал за собой Казахстан. Грузия занимает 122-ю позицию, недалеко от грузин расположилась сборные Латвии (124) и Киргизии (128). На 138-ом месте Таджикистан, Туркменистан – 140-й, и хуже всех дела обстоят у сборной Молдовы, которая потеряв одну позицию, занимает 159 место в мировом рейтинге ФИФА.

Майский рейтинг-лист ФИФА.

1 (2). Бразилия - 1672 очка,

2 (1). Аргентина - 1603,

3 (3). Германия - 1464,

4 (4). Чили - 1411,

5 (5). Колумбия - 1348,

6 (6). Франция - 1294,

7 (7). Бельгия - 1281,

8 (8). Португалия - 1259,

9 (9). Швейцария - 1212,

10 (10). Испания - 1204...

61 (61). РОССИЯ - 561.

В аналогичном рейтинге лучших женских национальных команд мира сборная России занимает 25-ое место.

Константин Родионов