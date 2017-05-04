|Бразилия лидер, Россия на своем «законном» месте
|Спорт
|04.05.2017 23:57
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Из стран бывшего Советского Союза выше российской сборной стоит Украина (37 место) и Узбекистан (60). Далее место в первой сотне сохранили – Армения (67), Белоруссия (78), Азербайджан (87), и заскочившая в сотню по итогам апреля сборная Эстонии (100 место). На 101-й строчке Литва, 104-ю забронировал за собой Казахстан. Грузия занимает 122-ю позицию, недалеко от грузин расположилась сборные Латвии (124) и Киргизии (128). На 138-ом месте Таджикистан, Туркменистан – 140-й, и хуже всех дела обстоят у сборной Молдовы, которая потеряв одну позицию, занимает 159 место в мировом рейтинге ФИФА.
Майский рейтинг-лист ФИФА.
1 (2). Бразилия - 1672 очка,
61 (61). РОССИЯ - 561.
В аналогичном рейтинге лучших женских национальных команд мира сборная России занимает 25-ое место.
Константин Родионов
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04.05.2017 23:57
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