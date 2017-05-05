Женская «молодежка» готовится к «Турниру развития УЕФА»

Женская юниорская сборная России по футболу U-17 выступит на «Турнире развития УЕФА».

С 12-го по 16-е мая юниорская сборная России сыграет на «Турнире развития УЕФА» в Португалии, где помимо хозяек турнира конкуренцию нашей команде составят Турция и Швеция. 12-го мая россиянки сыграют с Турцией, 14-го со Швецией и 16-го мая померятся силами с Португалией. - Основная цель, которая стоит перед нами на данный момент, – подготовить команду к мини-турниру 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы-2018 U-17 в Швеции. В апреле мы провели два краткосрочных селекционных сбора в Москве. По итогам проделанной работы тренерский штаб отобрал футболисток, которые примут участие в Турнире развития УЕФА в Португалии и предшествующем ему сборе в Новогорске. Здесь нужно отметить, что девочек, которые выступают в Чемпионате России среди команд высшего дивизиона, мы не привлекаем на предстоящее соревнование, но продолжаем внимательно следить за каждой из них. Помимо просмотра новых футболисток на международном уровне, мы нацелены на достижение максимального результата в Португалии – победы на турнире. Нам предстоит сыграть с сильными соперниками. В этом году с командой Турции мы уже встречались несколько раз. Также мы сыграем против сборной страны-хозяйки и Швеции, которая будет одним из наших оппонентов по 1-му раунду квалификации ЕВРО-2018. Будет нелегко, но мы будем стремиться решить все поставленные задачи, - рассказал пресс-службе Российского футбольного союза старший тренер нашей команды Валентин Гавва. С 4-го мая россиянки начали учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к «Турниру развития УЕФА», который продлится до 11-го мая. На подготовительный УТС тренерский штаб российской сборной вызвал 20 футболисток: Вратари: Варвара Медведева («Мирас» Казань), Елена Становова («Кубаночка-РЦСП по ИВС» Краснодар). Защитники: Анастасия Кулакова, Анастасия Фролова (обе - «Чертаново» Москва), Диана Накторминова, Полина Накторминова (обе – СШ «Рекорд» Иркутск), Екатерина Поздеева (ЦСК ВВС Самара). Полузащитники: Ольга Белоусова, Анастасия Говор, Дарья Солонович, Анастасия Тренькина (все – «Чертаново» Москва), Елизавета Лазарева, Анастасия Фетисова (обе – «Рязань-ВДВ» Рязань), Юлия Морозова (ДЮСШ Апшеронска), Дарья Павлова (СШОР по ИВС – «Россиянка» Московская область), Варвара Полинкевич (ЦСК ВВС Самара), Александра Сибрикова (СШОР №27 «Сокол» Москва). Нападающие: Элеонора Киселева («Кузбасс» Кемерово), Ольга Пестерева (ДЮСШ Боготола), Анастасия Шалимова («Чертаново» Москва). Константин Родионов Следующая >