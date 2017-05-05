|«Ротор-Волгоград» больше не единоличный лидер
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|05.05.2017 03:45
|
7-го мая состоится 26-й тур, в котором «Афипс» на выезде встретится с земляками ФК «Краснода-2», а у волгоградцев задача выглядит еще сложнее. «Ротор» отправиться в поселок Песчанокопское Ростовской области, где попытается взять реванш за крупное поражение (0:3) в первом круге у местной «Чайки», к слову занимающей четвертое место. Отметим, что главным тренером ФК «Чайка» является известный волгоградский специалист Валерий Бурлаченко.
Отметим, что на матч против «Чайки» команду повезет в роли исполняющего обязанности главного тренера Эвальд Фролов. Уже бывший наставник «Ротора» Лев Иванов покинул команду по собственному желанию, о чем мы сообщали двумя днями ранее.
Положение команд: 1. «Ротор-Волгоград» - 55 очков; 2. «Афипс» - 55; 3. «Армавир» - 50; 4. «Чайка» - 43; 5. «Черноморец» - 42; 6. «Сочи» - 40; 7. «Краснодар-2» - 37; 8. СКА – 35; 9. «Биолог-Новокубанск» - 32; 10. «Дружба» - 32; 11. «Ангушт» - 26; 12. «Спартак» - 24; 13. «Динамо» - 22; 14. «Кубань-2» - 22; 15. «Машук-КМВ» - 22; 16. «Легион Динамо» - 21.
Константин Родионов,
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
03:45
«Ротор-Волгоград» больше не единоличный лидер
-
02:15
Женская «молодежка» готовится к «Турниру развития УЕФА»
-
00:30
В Волгограде закроют проезд по двум улицам
-
04.05.2017 23:57
Бразилия лидер, Россия на своем «законном» месте
-
04.05.2017 20:50
Волгоградцев снова просят помочь в поиске пропавшего 27-летнего рыбака
-
04.05.2017 17:52
С 5 по 9 мая в Волгограде ограничат движение транспорта
-
04.05.2017 17:44
В Волгограде сотрудник соцзащиты затянул со сроками предоставления госуслуги
-
04.05.2017 16:49
Волгоградцев предупреждают о дезинсекции водоемов
-
04.05.2017 16:22
Под Волгоградом сгорел еще один ВАЗ
-
04.05.2017 16:15
Юные волгоградцы написали письма ветеранам Великой Отечественной войны
-
04.05.2017 15:53
Организаторы "Евровидения" решили наказать Россию и Украину
-
04.05.2017 15:40
В Советском районе Волгограда высадили клены
-
04.05.2017 15:25
Кировский район очистят от мусора за 800 миллионов
-
04.05.2017 14:44
В Волгограде благополучно перезимовал ильмовый листоед