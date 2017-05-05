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«Ротор-Волгоград» больше не единоличный лидер Печать
Спорт ВолгоградГлавные новости
05.05.2017 03:45

«Ротор-Волгоград» больше не единоличный лидер

 Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» больше не является единоличным лидером в турнирной таблице зоны «Юг» второго дивизиона.


3-го мая, состоялся перенесенный поединок 17-го тура между ставропольским «Динамо» и коллективом «Афипс» из поселка Афипский Краснодарского края. К радости болельщиков «Афипса», и огорчению волгоградских фанатов, победу с минимальным счетом – 1:0 одержали гости. Получив в свою копилку три балла, «Афипс» набрал 55 очков и догнал лидера волгоградский «Ротор».

7-го мая состоится 26-й тур, в котором «Афипс» на выезде встретится с земляками ФК «Краснода-2», а у волгоградцев задача выглядит еще сложнее. «Ротор» отправиться в поселок Песчанокопское Ростовской области, где попытается взять реванш за крупное поражение (0:3) в первом круге у местной «Чайки», к слову занимающей четвертое место. Отметим, что главным тренером ФК «Чайка» является известный волгоградский специалист Валерий Бурлаченко.

Отметим, что на матч против «Чайки» команду повезет в роли исполняющего обязанности главного тренера Эвальд Фролов. Уже бывший наставник «Ротора» Лев Иванов покинул команду по собственному желанию, о чем мы сообщали двумя днями ранее.

Положение команд: 1. «Ротор-Волгоград» - 55 очков; 2. «Афипс» - 55; 3. «Армавир» - 50; 4. «Чайка» - 43; 5. «Черноморец» - 42; 6. «Сочи» - 40; 7. «Краснодар-2» - 37; 8. СКА – 35; 9. «Биолог-Новокубанск» - 32; 10. «Дружба» - 32; 11. «Ангушт» - 26; 12. «Спартак» - 24; 13. «Динамо» - 22; 14. «Кубань-2» - 22; 15. «Машук-КМВ» - 22; 16. «Легион Динамо» - 21.

Константин Родионов,
фото автора.

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