|Вадим Шипачев подписал контракт с клубом НХЛ
|Спорт ПерсоныГлавные новости
|06.05.2017 05:15
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- Хоккейный клуб СКА благодарит Вадима за годы, проведенные в клубе, за победы, добытые вместе, за трофеи, подаренные Петербургу, - говорится в официальном сообщении.
Вадим Шипачев является воспитанником череповецкого хоккея, где и начинал свой путь в профессиональном спорте. С 2005 по 2013 год с перерывом (2006 – 2008 играл за ХК «Белгород») защищал цвета череповецкой «Северстали», после чего подписал контракт с питерским СКА. Именно в Санкт-Петербурге Шипачев завоевал главные на сегодняшний день трофеи в хоккейной карьере.
Обладатель «Кубка Гагарина» (2015 и 2017), лучший бомбардир и ассистент плей-офф «Кубка Гагарина» - 2015. Участник матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (2012 и 2015).
В составе национальной сборной России выиграл золотые медали Чемпионата мира – 2014 в Минске, а также стал серебряным призером ЧМ – 2015 и бронзовым ЧМ – 2016.
Фото – официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург)
Константин Родионов
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