

30-летний нападающий национальной сборной России Вадим Шипачев подписал соглашение с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Контракт рассчитан на два года. Средний заработок, за сезон, проведенный в Лас-Вегасе, у Шипачева составит 4,5 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург), где россиянин выступал последние пять сезонов.

- Хоккейный клуб СКА благодарит Вадима за годы, проведенные в клубе, за победы, добытые вместе, за трофеи, подаренные Петербургу, - говорится в официальном сообщении.

Вадим Шипачев является воспитанником череповецкого хоккея, где и начинал свой путь в профессиональном спорте. С 2005 по 2013 год с перерывом (2006 – 2008 играл за ХК «Белгород») защищал цвета череповецкой «Северстали», после чего подписал контракт с питерским СКА. Именно в Санкт-Петербурге Шипачев завоевал главные на сегодняшний день трофеи в хоккейной карьере.

Обладатель «Кубка Гагарина» (2015 и 2017), лучший бомбардир и ассистент плей-офф «Кубка Гагарина» - 2015. Участник матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (2012 и 2015).

В составе национальной сборной России выиграл золотые медали Чемпионата мира – 2014 в Минске, а также стал серебряным призером ЧМ – 2015 и бронзовым ЧМ – 2016.

На мировом первенстве 2016 года стал лучшим бомбардиром и вошел в символическую сборную турнира.

Фото – официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург)

Константин Родионов