|Ветераны футбола возложили венки к Могиле Неизвестного солдата
|Спорт ОбществоГлавные новости
|06.05.2017 05:49
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Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Российского футбольного союза, дань памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной Войне, отдали - Никита Симонян, Алексей Парамонов, Александр Мирзоян, Сергей Ольшанский, Виктор Шустиков, Борис Копейкин, Анзор Кавазашвили, Валерий Маслов, Владимир Пильгуй и многие другие заслуженные ветераны. Также в традиционном мероприятии приняли участие вдовы прославленных игроков – Валентина Яшина, Зоя Бубукина, Ольга Ивакина, Любовь Хусаинова, Елена Боброва, Галина Исаева и другие.
- Это традиция - отдавать дань памяти павшим в войне, с огромным чувством благодарности мы приходим сюда. У каждого кто-то погиб в этой страшной войне. Даже во время войны мы играли в футбол. Я жил в Сухуми, но жизнь футбольная продолжалась. Город тоже бомбили, мой отец получил тяжелое ранение после налета. Сначала в детстве отец не разрешал мне играть в футбол, так как считал игру хулиганской, плюс я рвал ботинки, ему это не нравилось, но, в конце концов, его величество футбол взял верх, - рассказал на церемонии возложения первый вице-президент РФС Никита Симонян.
После возложения венков ветераны футбола в теплой обстановке вспомнили те времена, когда им самим довелось выходить на футбольное поле, а также обсудили реалии современного футбола.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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