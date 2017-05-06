Ветераны футбола возложили венки к Могиле Неизвестного солдата



В мероприятии, которое уже давно стало традиционным, приняли участие легенды отечественного футбола, вдовы прославленных советских футболистов, а также представители футбольных лиг, вице-президент РФС Сергей Анохин и генеральный директор РФС Александр Алаев.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Российского футбольного союза, дань памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной Войне, отдали - Никита Симонян, Алексей Парамонов, Александр Мирзоян, Сергей Ольшанский, Виктор Шустиков, Борис Копейкин, Анзор Кавазашвили, Валерий Маслов, Владимир Пильгуй и многие другие заслуженные ветераны. Также в традиционном мероприятии приняли участие вдовы прославленных игроков – Валентина Яшина, Зоя Бубукина, Ольга Ивакина, Любовь Хусаинова, Елена Боброва, Галина Исаева и другие.

- Это традиция - отдавать дань памяти павшим в войне, с огромным чувством благодарности мы приходим сюда. У каждого кто-то погиб в этой страшной войне. Даже во время войны мы играли в футбол. Я жил в Сухуми, но жизнь футбольная продолжалась. Город тоже бомбили, мой отец получил тяжелое ранение после налета. Сначала в детстве отец не разрешал мне играть в футбол, так как считал игру хулиганской, плюс я рвал ботинки, ему это не нравилось, но, в конце концов, его величество футбол взял верх, - рассказал на церемонии возложения первый вице-президент РФС Никита Симонян.

После возложения венков ветераны футбола в теплой обстановке вспомнили те времена, когда им самим довелось выходить на футбольное поле, а также обсудили реалии современного футбола.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов