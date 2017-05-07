Стартовал традиционный VIII международный турнир по мини-футболу среди женских сборных посвященный Дню великой Победы.

В первый день международного турнира, посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной Войне, национальная сборная России встречалась с Чехией. Победный результат россиянки фактически обеспечили себе в первом тайме, «отгрузив» в ворота чешской команды девять безответных мячей. После перерыва наша команда закрепила успех, еще дважды поразив ворота соперниц, позволив чешкам забить лишь гол престижа. В итоге - 11:1, победа сборной России. - Перед началом встречи такого счета мы, конечно же, не ждали. Все же Чехия - не самый простой соперник, и мы настраивались на борьбу. Наш старший тренер Евгений Викторович Кузьмин приводил в пример наши очные товарищеские игры в Чехии - тогда нам не было просто. А сейчас так сложилось, что свои стены помогли, и мы победили с крупным счетом. Настраивались реализовывать все моменты, потому что часто бывает так, что мы не используем свои моменты. Мы посмотрели немного первый матч. Что сказать, Испания как всегда сильна! Да и Иран, несмотря на счет, хорошо действует в обороне. Непросто нам придется в дальнейшем, - рассказала пресс-службе РФС форвард сборной России Александра Чернова. В другом матче турнира сборная Испании уверенно переиграла Иран – 7:0. Россия – Чехия - 11:1 (9:0).

Голы: Ондрашкова, 3 - автогол (1:0). Коржова, 4 (2:0). Никитина, 4 (3:0). Дурандина, 5 (4:0). Никитина 9 (5:0). Семенова, 12 (6:0). Чернова, 15 (7:0). Чернова, 15 (8:0). Никитина, 19 (9:0). Семенова, 24 (10:0). Олькова, 27 (11:0). Ондрашкова, 28 (11:1).

Россия: Суханова, Редько (вр) – Филисова (к), Самородова, Дурандина, Григорьева, Олькова, Никитина, Кулешова, Коржова, Чернова, Семенова, Бычкова, Федорова, Данилова.

Красногорск. УСА «Аквариум». Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Следующая >