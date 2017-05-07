|Россиянки разгромили Чехию
|Спорт
|07.05.2017 00:40
|
- Перед началом встречи такого счета мы, конечно же, не ждали. Все же Чехия - не самый простой соперник, и мы настраивались на борьбу. Наш старший тренер Евгений Викторович Кузьмин приводил в пример наши очные товарищеские игры в Чехии - тогда нам не было просто. А сейчас так сложилось, что свои стены помогли, и мы победили с крупным счетом. Настраивались реализовывать все моменты, потому что часто бывает так, что мы не используем свои моменты. Мы посмотрели немного первый матч. Что сказать, Испания как всегда сильна! Да и Иран, несмотря на счет, хорошо действует в обороне. Непросто нам придется в дальнейшем, - рассказала пресс-службе РФС форвард сборной России Александра Чернова.
В другом матче турнира сборная Испании уверенно переиграла Иран – 7:0.
Россия – Чехия - 11:1 (9:0).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
00:40
Россиянки разгромили Чехию
-
06.05.2017 17:51
Польза секса «без обязательств» экспериментально доказана
-
06.05.2017 14:26
За ночь в Волгоградской области сгорел китайский кроссовер и «Ока»
-
06.05.2017 13:38
В Ленинске благоустроили городской парк
-
06.05.2017 12:59
Общественный транспорт Волгограда в День Победы будет работать в усиленном режиме
-
06.05.2017 12:24
В Волгограде пенсионер на иномарке сбил мотоциклиста
-
06.05.2017 11:39
В Волгограде УФАС оштрафовало газовиков на 100 тысяч рублей
-
06.05.2017 10:49
В Волгограде в ДТП с участием четырех автомобилей пострадал ребенок
-
06.05.2017 09:50
В Волгограде специалисты онкологического диспансера проверят здоровье граждан
-
06.05.2017 05:49
Ветераны футбола возложили венки к Могиле Неизвестного солдата
-
06.05.2017 05:15
Вадим Шипачев подписал контракт с клубом НХЛ
-
06.05.2017 04:00
В Волгограде попался украинский сбытчик наркотиков
-
05.05.2017 18:59
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий СМИ писать о самоубийствах
-
05.05.2017 17:27
Под Волгоградом приставы призвали церковь на помощь в борьбе с нерадивыми отцами