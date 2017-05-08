Волгоградский «Ротор» потерпел поражение в матче 26-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг».

Матч 26-го тура «Ротор-Волгоград» играл в селе Песчанокопское Ростовской области против местной «Чайки» и потерпел поражение со счетом – 0:2. Оба гола влетели в наши ворота во втором тайме, и даже когда хозяева остались вдесятером, волгоградцы не сумели реализовать численное преимущество. Благодаря поражению от «Краснодара-2», футбольный клуб «Афипс» не обошел волгоградцев в турнирной таблице. У обоих клубов по 55 очков. На третьем месте ФК «Армавир», подобравшийся к лидерам вплотную после домашней победы над «Черноморцем». - Хозяева молодцы, великолепная обстановка, хорошее поле, наверное, лучшее во всей зоне «Юг». В этом отношении все в Песчанокопском здорово. У нас один и тот же состав играет еще с КФК много месяцев и без замен, видимо в игре произошел какой-то спад. У каждой команды в сезоне бывают провалы, дай Бог, чтобы сегодняшняя игра была последней в этом спаде, и надеюсь, что последние четыре матча мы выиграем и выйдем в первый дивизион. Кто бы как не хотел, но поставленную задачу мы выполним однозначно, и посвятим ее всем ветеранам Сталинграда и всей страны. Я даже так скажу – Клянемся! – рассказал после игры и.о. главного тренера «Ротор-Волгоград» Эвальд Фролов. - Прежде всего, я хочу поблагодарить футболистов за самоотдачу и ту игру, которую они показали. На мой взгляд, мы заслуженно победили и тот план, который мы намечали на эту игру, с блеском сработал. Футболисты блестяще воплотили на футбольном поле то, о чем мы говорили, поэтому я очень рад за своих ребят. Чемпионат еще не закончен, я поблагодарил игроков за сегодняшний матч, и теперь будем двигаться дальше. «Ротор» всегда очень активно проводит первые минуты, и одной из задач на игру была именно выдержать натиск, а во втором тайме значительно прибавить и за счет замен нам удалось победить. Нам было очень тяжело особенно в первом тайме, но мы справлялись и практически не дали сопернику создать ни одного момента. Были у нас и еще возможности сыграть более результативно, скажем так, поэтому повторюсь, план на игру сработал так, как нужно. Очень качественно оборонялись, терпели, проявили мужество и заслуженно победили. Команде из моего родного города я желаю удачи, выполнить поставленную задачу перед клубом – выйти в ФНЛ, - отметил наставник «Чайки» Валерий Бурлаченко. 14-го мая в Волгограде «Ротор» сыграет поединок 27-го тура против клуба «Ангушт» из Назрани. Матч состоится на стадионе «Олимпия». Начало в 16:00. «Чайка» (Песчанокопское) – «Ротор-Волгоград» - 2:0 (0:0).

Голы: Обозный, 64; Хохлачев, 90+.

«Чайка»: Чагров, Дубовой, Васильев, Золотов, Сериков, Михеев (Придюк, 90), Панцырев, Белов (Карташов, 57), Ситников, Решетников (Обозный, 55; Аброскин, 90), Бабенко (Хохлачев, 59).

«Ротор-Волгоград»: Мишкевич, Гараев, Ионов, Сидоричев, Бесланеев, Николаев (Борисов, 79), Халваши, Стуканов (Губочкин, 62), Нестеров, Жданов (Каташевский, 69), Калошин (Чабанов, 67).

Предупреждения: Халваши, 78; Чабанов, 81; Нестеров, 86.

Удаление: Ситников, 78.

Судья: Виталий Ермаков (Краснодар).

Песчанокопское. Стадион им. И.П. Чайка. 1300 зрителей. Другие результаты: «Ангушт» (Назрань) – «Спартак» (Владикавказ) – 0:0.

ФК «Армавир» (Армавир) – «Черноморец» (Новороссийск) – 1:0 (0:0).

ФК «Сочи» - СКА (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0).

ФК «Краснодар-2» - «Афипс» (пос. Афипский) – 2:1 (1:0).

«Дружба» (Майкоп) – «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – 2:0 (1:0).

«Легион Динамо» (Махачкала) – «Машук-КМВ» (Пятигорск) – 0:1 (0:0).

«Динамо» (Ставрополь) – «Кубань-2» (Краснодар) – 2:1 (0:0). Фото – официальный сайт ФК «Чайка» Константин Родионов Видео предоставлено пресс-службой ФК «Чайка». Отчет о матче. Послематчевая пресс-конференция. Следующая >