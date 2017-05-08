|Эвальд Фролов: «Клянемся – выйдем в ФНЛ!». Видео
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|08.05.2017 02:47
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- Хозяева молодцы, великолепная обстановка, хорошее поле, наверное, лучшее во всей зоне «Юг». В этом отношении все в Песчанокопском здорово. У нас один и тот же состав играет еще с КФК много месяцев и без замен, видимо в игре произошел какой-то спад. У каждой команды в сезоне бывают провалы, дай Бог, чтобы сегодняшняя игра была последней в этом спаде, и надеюсь, что последние четыре матча мы выиграем и выйдем в первый дивизион. Кто бы как не хотел, но поставленную задачу мы выполним однозначно, и посвятим ее всем ветеранам Сталинграда и всей страны. Я даже так скажу – Клянемся! – рассказал после игры и.о. главного тренера «Ротор-Волгоград» Эвальд Фролов.
- Прежде всего, я хочу поблагодарить футболистов за самоотдачу и ту игру, которую они показали. На мой взгляд, мы заслуженно победили и тот план, который мы намечали на эту игру, с блеском сработал. Футболисты блестяще воплотили на футбольном поле то, о чем мы говорили, поэтому я очень рад за своих ребят. Чемпионат еще не закончен, я поблагодарил игроков за сегодняшний матч, и теперь будем двигаться дальше. «Ротор» всегда очень активно проводит первые минуты, и одной из задач на игру была именно выдержать натиск, а во втором тайме значительно прибавить и за счет замен нам удалось победить. Нам было очень тяжело особенно в первом тайме, но мы справлялись и практически не дали сопернику создать ни одного момента. Были у нас и еще возможности сыграть более результативно, скажем так, поэтому повторюсь, план на игру сработал так, как нужно. Очень качественно оборонялись, терпели, проявили мужество и заслуженно победили. Команде из моего родного города я желаю удачи, выполнить поставленную задачу перед клубом – выйти в ФНЛ, - отметил наставник «Чайки» Валерий Бурлаченко.
14-го мая в Волгограде «Ротор» сыграет поединок 27-го тура против клуба «Ангушт» из Назрани. Матч состоится на стадионе «Олимпия». Начало в 16:00.
«Чайка» (Песчанокопское) – «Ротор-Волгоград» - 2:0 (0:0).
Другие результаты:
«Ангушт» (Назрань) – «Спартак» (Владикавказ) – 0:0.
Фото – официальный сайт ФК «Чайка»
Константин Родионов
Видео предоставлено пресс-службой ФК «Чайка».
Отчет о матче.
Послематчевая пресс-конференция.
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