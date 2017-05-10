ОАО ЕДКММ
«Огни Москвы» зажгли новые рекорды Печать
Спорт
10.05.2017 19:02

«Огни Москвы» зажгли новые рекорды

В столице прошли всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Огни Москвы», в которых приняли участие около 500 спортсменов из 119 городов России.
Пауэрлифтинг или силовое троеборье один из самых популярных видов «железного спорта».

Он включает в себя три основные дисциплины – приседания со штангой, жим штанги лежа, и тяга штанги с помоста. По словам председателя Федерации пауэрлифтинга Москвы Игоря Бутусова, турнир проводится в пятый раз, и в нынешних состязаниях приняло участие в два раза больше спортсменов, чем в прошлый раз. В числе участников были команды из самопровозглашенной ДНР и сборная команды Крыма. По словам Игоря Бутусова, по итогам соревнований 27 спортсменов выполнили нормативы Мастеров спорта России.

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru