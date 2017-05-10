«Огни Москвы» зажгли новые рекорды

В столице прошли всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Огни Москвы», в которых приняли участие около 500 спортсменов из 119 городов России.

Пауэрлифтинг или силовое троеборье один из самых популярных видов «железного спорта». Он включает в себя три основные дисциплины – приседания со штангой, жим штанги лежа, и тяга штанги с помоста. По словам председателя Федерации пауэрлифтинга Москвы Игоря Бутусова, турнир проводится в пятый раз, и в нынешних состязаниях приняло участие в два раза больше спортсменов, чем в прошлый раз. В числе участников были команды из самопровозглашенной ДНР и сборная команды Крыма. По словам Игоря Бутусова, по итогам соревнований 27 спортсменов выполнили нормативы Мастеров спорта России. Следующая >