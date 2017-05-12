Второе место на турнире в Красногорске



В первом туре россиянки не оставили камня на камне от сборной Чехии, победив соперниц со счетом – 11:1. Во второй игре сборная России нанесла поражение крепкой команде Ирана, но с более скромным счетом – 4:0, а в параллельном поединке Испания устроила разгром Чехии – 8:1.

Россия – Иран - 4:0 (3:0).

Голы: Семенова, 2 (1:0). Филисова, 6 (2:0). Бычкова, 15 (3:0). Чернова, 29 (4:0).

Россия: Суханова (вр) – Филисова (к), Самородова, Дурандина, Олькова, Никитина, Кулешова, Коржова, Чернова, Семенова, Бычкова, Федорова, Данилова.

К матчу третьего тура, ставшего финальным, Россия и Испании подошли с равным количеством очков, и при этом имея равную разницу забитых и пропущенных мячей. Поэтому данная встреча игралась до победы и досталась она, к сожалению, нашим соперницам. В игре за 3-е место Иран обыграл дебютантов из Чехии со счетом - 4:0.

Россия – Испания - 1:3 (0:0).

Голы: Сампер, 23 (0:1). Сотело, 24 (0:2). Филисова, 29 (1:2). Ромеро, 34 (1:3).

Россия: Суханова – Филисова (к), Самородова, Дурандина, Олькова, Никитина, Кулешова, Коржова, Чернова, Семенова, Бычкова, Федорова, Данилова.

- Наша сборная из года в год движется только вперед. В том числе, во многом благодаря этому турниру. Сегодня мы проиграли Испании и, конечно, расстроены, но с другой стороны, совсем недавно выиграли турнир «Четырех наций» у них дома. Сегодняшний матч - это еще одна возможность оценить себя, провести работу над ошибками и двигаться дальше. Немного не хватило времени (смеется). В конце мы поджали соперника. Наверно, уступали в скорости, ведь сезон в России закончился, и он был достаточно тяжелым, - рассказала пресс-службе Российского футбольного союза капитан нашей команды Мария Филисова.

Лучшие игроки турнира:

Лучший вратарь: Барбара Мартинез Ванесса (Испания).

Лучший защитник: Мария Филисова (Россия).

Лучший нападающий: Маргарита Семенова.

Лучший игрок: Изабэль Гарсия.

Лучший бомбардир: Ана Севилья.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов