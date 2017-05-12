|Второе место на турнире в Красногорске
|Спорт Главные новости
|12.05.2017 00:41
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Россия – Иран - 4:0 (3:0).
К матчу третьего тура, ставшего финальным, Россия и Испании подошли с равным количеством очков, и при этом имея равную разницу забитых и пропущенных мячей. Поэтому данная встреча игралась до победы и досталась она, к сожалению, нашим соперницам. В игре за 3-е место Иран обыграл дебютантов из Чехии со счетом - 4:0.
Россия – Испания - 1:3 (0:0).
- Наша сборная из года в год движется только вперед. В том числе, во многом благодаря этому турниру. Сегодня мы проиграли Испании и, конечно, расстроены, но с другой стороны, совсем недавно выиграли турнир «Четырех наций» у них дома. Сегодняшний матч - это еще одна возможность оценить себя, провести работу над ошибками и двигаться дальше. Немного не хватило времени (смеется). В конце мы поджали соперника. Наверно, уступали в скорости, ведь сезон в России закончился, и он был достаточно тяжелым, - рассказала пресс-службе Российского футбольного союза капитан нашей команды Мария Филисова.
Лучшие игроки турнира:
Лучший вратарь: Барбара Мартинез Ванесса (Испания).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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