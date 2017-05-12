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Шесть голов Путина обеспечили победу «Звездам» Печать
Спорт Главные новости
12.05.2017 01:55

Шесть голов Путина обеспечили победу «Звездам»

 В Сочи прошел хоккейный гала-матч Ночной хоккейной лиги, в котором принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.


В сочинском ледовом дворце «Большой» прошел гала-матч, в котором приняли участие команды «Звёзды Ночной Лиги» и «Сборная Ночной Лиги». Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Федерации хоккея России, в составе сборной «Звезд» на лед вышли Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. А также многократные Олимпийские чемпионы и чемпионы мира, прославленные хоккеисты Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Александр Могильный, Владимир Мышкин, Алексей Гусаров, Валерий Каменский и другие легендарные хоккеисты.

В составе сборной Ночной лиги зрители заполненного до отказа ледового дворца увидели первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, а также общественных и политических деятелей, крупных предпринимателей. С командой российского президента соперничали председатель попечительского совета НХЛ Владимир Потанин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, генералы Андрей Ливенцов и Алексей Петров, народный артист России Игорь Бутман, а также другие деятели и активные участники Ночной Лиги.

Победу как ожидалось, одержала сборная «Звезд Ночной лиги», главной ударной силой которой стал глава нашей великой державы Владимир Путин. Шесть раз его точные броски достигали успеха, а также российский лидер записал на свой счет пять результативных передач, набрав в итоге по системе гол+пас 11 очков.

Звёзды Ночной Лиги - Сборная Ночной Лиги - 17:6 (6:1, 7:2, 4:3).
Голы:
1 период:
1:0 Буре (Фетисов, Путин)
2:0 Буре (Путин)
3:0 Шойгу (Жамнов)
4:0 Путин (Каменский, Буре)
4:1 Перегудов (Морозов, Щёлоков)
5:1 Шойгу (Могильный)
6:1 Буре (Каменский, Путин)

2 период:
7:1 Путин (Фетисов, Каменский)
8:1 Путин (Буре, Касатонов)
9:1 Шойгу (Могильный, Жамнов)
9:2 Ротенберг Р.
10:2 Фетисов (Коваленко, Могильный)
10:3 Потанин (Ливенцов, Ротенберг Р.)
11:3 Каменский (Буре, Путин)
12:3 Буре (Путин, Каменский)
13:3 Кожевников (Бякин, Прохоров)

3 период:
14:3 Путин (Фетисов, Касатонов)
15:3 Путин (Фетисов, Касатонов)
16:3 Шойгу (Гусаров)
17:3 Путин (Буре, Каменский)
17:4 Бутман (Воробьев)
17:5 Ротенберг Р. (ШБ)
17:6 Бутман (Босов, Воробьев)

Вратари: Мышкин (Дюмин) – Волошин (Кайгородов).
ЛД «Большой». Количество зрителей: 10 750.

Фото – официальный сайт ФХР

Евгений Иванов

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