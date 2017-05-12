|Шесть голов Путина обеспечили победу «Звездам»
|Спорт Главные новости
|12.05.2017 01:55
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В составе сборной Ночной лиги зрители заполненного до отказа ледового дворца увидели первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, а также общественных и политических деятелей, крупных предпринимателей. С командой российского президента соперничали председатель попечительского совета НХЛ Владимир Потанин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, генералы Андрей Ливенцов и Алексей Петров, народный артист России Игорь Бутман, а также другие деятели и активные участники Ночной Лиги.
Победу как ожидалось, одержала сборная «Звезд Ночной лиги», главной ударной силой которой стал глава нашей великой державы Владимир Путин. Шесть раз его точные броски достигали успеха, а также российский лидер записал на свой счет пять результативных передач, набрав в итоге по системе гол+пас 11 очков.
Звёзды Ночной Лиги - Сборная Ночной Лиги - 17:6 (6:1, 7:2, 4:3).
2 период:
3 период:
Вратари: Мышкин (Дюмин) – Волошин (Кайгородов).
Фото – официальный сайт ФХР
Евгений Иванов
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