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«Ротор-Волгоград» влетел на «десятку» Печать
Спорт ВолгоградГлавные новости
12.05.2017 02:28

«Ротор-Волгоград» влетел на «десятку»

 11-го мая в московском Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.


На очередном заседании Контрольно-дисциплинарного Комитета РФС был вынесен ряд решений, два из которых непосредственно коснулись прошедшего матча в селе Песчанокопское между местной «Чайкой» и волгоградским «Ротором».
Как известно наша команда потерпела поражение со счетом – 0:2, что явно пришлось не по душе болельщикам клуба, прибывшим в Ростовскую область поддержать любимый клуб.

В итоге, в соответствии со статьей 113 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 35 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за бросание зрителями предметов на поле футбольный клуб «Ротор-Волгоград» оштрафован на 10.000 (десять тысяч) рублей.

Получили наказание и хозяева поля, но не в денежном эквиваленте, а дисквалификации футболиста П. Ситникова на три последующих матча.

- В соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение, выразившееся в умышленном ударе без цели завладения мячом – дисквалифицировать футболиста П. Ситникова (ФК «Чайка» п. Песчанокопское) на 3 (три) матча Чемпионата и Первенства России по футболу, - говориться в официальном сообщении пресс-службы Российского футбольного союза.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

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