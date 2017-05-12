|«Ротор-Волгоград» влетел на «десятку»
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|12.05.2017 02:28
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В итоге, в соответствии со статьей 113 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 35 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за бросание зрителями предметов на поле футбольный клуб «Ротор-Волгоград» оштрафован на 10.000 (десять тысяч) рублей.
Получили наказание и хозяева поля, но не в денежном эквиваленте, а дисквалификации футболиста П. Ситникова на три последующих матча.
- В соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение, выразившееся в умышленном ударе без цели завладения мячом – дисквалифицировать футболиста П. Ситникова (ФК «Чайка» п. Песчанокопское) на 3 (три) матча Чемпионата и Первенства России по футболу, - говориться в официальном сообщении пресс-службы Российского футбольного союза.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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